Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений на убежище и запросов на иммиграционную помощь, поданных гражданами 19 стран, отнесённых к категории "высокого риска", передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Соответствующая информация опубликована на сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Согласно директиве, сотрудники ведомства обязаны временно прекратить обработку всех форм I-589, связанных с предоставлением убежища и предотвращением высылки, а также сопутствующих заявлений — до завершения комплексной проверки. Меры охватывают ходатайства, поданные гражданами любых государств, если они подпадают под расширенный федеральный контроль.

Ограничения введены на основе президентского указа, подписанного Дональдом Трампом 5 июня. Въезд в США запрещён гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Дополнительно ограничены поездки жителей Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Все эти страны включены в перечень "19 стран повышенного риска".

На фоне ужесточения иммиграционных правил в Вашингтоне произошло ещё одно резонансное событие. Полицейское управление города сообщило, что 26 ноября вблизи Белого дома были обстреляны двое военнослужащих Национальной гвардии. Стрелок был оперативно задержан. По данным прокуратуры округа Колумбия, подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Одна из пострадавших, 20-летняя Сара Бекстром, скончалась, и ему будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Американские СМИ сообщают, что Лаканвал ранее сотрудничал с ЦРУ, начиная с подросткового возраста, и, по данным источников, испытывал психологическое давление из-за действий подразделения, в котором служил.

После нападения министр обороны США Пит Хегсет объявил об усилении охраны в столице. По распоряжению президента Трампа в Вашингтон будут направлены дополнительные 500 военнослужащих Национальной гвардии.