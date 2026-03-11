США заподозрили Иран в минировании Ормузского пролива
Информацию озвучила журналистка американского телеканала.
Сегодня 2026, 03:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 03:18Сегодня 2026, 03:18
146Фото: Из открытых источников
Американская разведка считает, что Иран пытается перекрыть минами Ормузский пролив, передает BAQ.kz.
Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в соцсети X. По ее словам, Иран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины.
"Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива", - написала Дженнифер Джейкобс в X.