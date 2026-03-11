США заподозрили Иран в минировании Ормузского пролива

Информацию озвучила журналистка американского телеканала.

Сегодня 2026, 03:18
Из открытых источников
Сегодня 2026, 03:18
Фото: Из открытых источников

Американская разведка считает, что Иран пытается перекрыть минами Ормузский пролив, передает BAQ.kz.

Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в соцсети X. По ее словам, Иран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины. 

"Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива", - написала Дженнифер Джейкобс в X.

