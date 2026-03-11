Американская разведка считает, что Иран пытается перекрыть минами Ормузский пролив, передает BAQ.kz.

Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в соцсети X. По ее словам, Иран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить по две-три мины.