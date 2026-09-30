США завершили вывод войск из Ирака спустя 23 года после вторжения

Последние американские военнослужащие покинули Ирак. 30 сентября 2026 года США официально завершили военную миссию в стране, начавшуюся после вторжения 2003 года. Американские войска впервые полностью ушли из Ирака в 2011 году, однако вернулись в 2014-м после захвата значительных территорий группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в Казахстане).

Последние 12 лет их миссия была сосредоточена на борьбе с ИГ и поддержке иракских сил. Вывод завершился в соответствии с соглашением Вашингтона и Багдада, достигнутым в 2024 году. Теперь основная ответственность за безопасность страны переходит к иракским силам. США при этом намерены сохранить ограниченное сотрудничество в сфере подготовки и обмена разведданными.

Уход американских войск вызывает опасения по поводу возможного усиления влияния поддерживаемых Ираном вооруженных группировок и активности оставшихся ячеек ИГ. Особенно обеспокоены ситуацией представители Курдского региона, где американские силы обеспечивали в том числе средства противовоздушной обороны.

Вывод американских войск стал завершением более чем двух десятилетий военного присутствия США в Ираке.