США завершили вывод войск из Ирака спустя 23 года после вторжения
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Последние американские военнослужащие покинули Ирак. 30 сентября 2026 года США официально завершили военную миссию в стране, начавшуюся после вторжения 2003 года. Американские войска впервые полностью ушли из Ирака в 2011 году, однако вернулись в 2014-м после захвата значительных территорий группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в Казахстане).
Последние 12 лет их миссия была сосредоточена на борьбе с ИГ и поддержке иракских сил. Вывод завершился в соответствии с соглашением Вашингтона и Багдада, достигнутым в 2024 году. Теперь основная ответственность за безопасность страны переходит к иракским силам. США при этом намерены сохранить ограниченное сотрудничество в сфере подготовки и обмена разведданными.
Уход американских войск вызывает опасения по поводу возможного усиления влияния поддерживаемых Ираном вооруженных группировок и активности оставшихся ячеек ИГ. Особенно обеспокоены ситуацией представители Курдского региона, где американские силы обеспечивали в том числе средства противовоздушной обороны.
Вывод американских войск стал завершением более чем двух десятилетий военного присутствия США в Ираке.
Самое читаемое
- Путь к Туркменистану сократят почти втрое: что происходит на трассе в Мангистау
- Сдать старую машину и получить скидку на новую: что известно о программе в Алматы
- «Погибшая неоднократно обращалась в полицию»: четверо экс-полицейских взяты под стражу
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Азиатских игр
- Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1 процента ВВП