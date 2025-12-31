Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединённых Наций проходит масштабную реформу в соответствии с видением президента Дональд Трамп — как "меньшая и более сфокусированная" структура, передает BAQ.kz.

По словам Уолтца, благодаря американскому лидерству был принят обновлённый бюджет Организация Объединённых Наций, предусматривающий: экономию 570 млн долларов; сокращение почти 2 900 бюрократических должностей.

"Президент Трамп сказал, что хочет меньшую, более сфокусированную ООН — и он её получает. Решительное американское лидерство привело сегодня к принятию бюджета ООН с экономией 570 млн долларов и сокращением почти 2 900 должностей. ООН не видела таких реформ уже 30 лет", — подчеркнул постпред США в своем посте в сети X.

Уолтц отметил, что изменения позволят сократить расходы налогоплательщиков США и сделать ООН более компактной, эффективной и ориентированной на выполнение своих ключевых мандатов.