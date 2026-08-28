США заявили о перенаправлении 75 судов после возобновления блокады Ирана
28 Августа 2026, 05:32
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28 Августа 2026, 05:3228 Августа 2026, 05:32
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Американские военные с момента возобновления морской блокады Ирана перенаправили 75 коммерческих судов. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).
Как говорится в публикации CENTCOM в социальной сети X, по состоянию на 27 августа американские силы также вывели из строя три судна и провели досмотр еще двух.
«По состоянию на 27 августа силы CENTCOM перенаправили 75 коммерческих судов, вывели из строя три и провели досмотр еще двух кораблей», — говорится в сообщении.
США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля. Новые данные CENTCOM отражают действия американских сил с момента ее восстановления.
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