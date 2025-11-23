США заявили о приближении к мирному завершению войны в Украине
Официальных деталей плана по урегулированию конфликта пока не раскрывают.
Соединённые Штаты находятся на финальной стадии усилий по достижению мирного завершения войны в Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, переговорный процесс близок к успеху.
"Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах — мы почти там", — отметил он.
Келлог назвал план Вашингтона по урегулированию конфликта "хорошим", подчеркнув, что в документе остались лишь отдельные моменты, которые требуется уточнить и более чётко разъяснить.
Также он выразил мнение, что в случае визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон появится шанс, что план будет признан подходящим обеими сторонами.
"Думаю, когда президент Зеленский приедет в Соединённые Штаты, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим", — сказал американский чиновник.
Официальных деталей плана пока не раскрывают, однако Вашингтон оценивает текущие дипломатические усилия как наиболее близкие к мирному исходу за весь период конфликта.
