США заявили об ударах по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе

США нанесли удары по территории Ирана в ответ на атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). По данным американской стороны, удары были нанесены по хранилищам ракет и беспилотников, а также по радиолокационным станциям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выпустил по меньшей мере четыре беспилотника по гражданским судам, проходившим через Ормузский пролив. По его словам, один из дронов попал в верхнюю палубу крупного грузового судна, которое получило повреждения, но смогло продолжить путь. Еще три беспилотника, как утверждает Трамп, были сбиты.

Это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня, — заявил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что коммерческое судно под флагом Сингапура подверглось атаке беспилотника. По данным британского Центра координации морской торговли (UKMTO), пострадавших нет, однако судно получило повреждения. После инцидента Международная морская организация (IMO) временно приостановила эвакуацию более 11 тысяч моряков, остававшихся на судах в Персидском заливе, до получения гарантий безопасности.