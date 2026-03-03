США заявили об уничтожении всех иранских кораблей в Оманском заливе
Власти Ирана на момент публикации не прокомментировали заявление США.
Соединённые Штаты заявили об уничтожении всех 11 иранских кораблей, находившихся в Оманском заливе, в ходе военной операции против Ирана. Видео атак на одно из судов опубликовало Центральное командование Вооружённых сил США.
В заявлении командования говорится, что ещё два дня назад у Ирана было 11 кораблей в акватории залива, однако на сегодняшний день «у них ноль».
«Иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе. Эти дни закончились. Свобода морской навигации подкрепляла американское и глобальное экономическое процветание более 80 лет. Силы США продолжат защищать её», — подчеркнули в командовании.
Операция стала частью более широкой военной активности США в регионе, направленной, по утверждению американской стороны, на обеспечение безопасности международных морских путей.
Официальные представители Ирана на момент публикации не прокомментировали заявление США. Независимого подтверждения информации о полном уничтожении иранских кораблей также пока не представлено.
Оманский залив является стратегически важным маршрутом для мировой торговли нефтью и других грузов, соединяя Персидский залив с Индийским океаном.
