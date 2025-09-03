Ссора у стоматологии закончилась выстрелом в Жамбылской области
Байзакский суд вынес приговор стрелку.
В Байзакском районе судебная инстанция рассмотрела резонансное уголовное дело, связанное с инцидентом, произошедшим в июле текущего года у стоматологической поликлиники, передает BAQ.KZ.
Обвиняемый М. предстал перед судом по обвинению в незаконном ношении оружия и хулиганстве с применением травматического огнестрельного оружия.
По данным следствия, между подсудимым и потерпевшим Д. произошла словесная ссора, которая неожиданно обернулась выстрелом в грудь потерпевшего. М. достал из сумки травматическое оружие и произвел выстрел в левую часть груди Д., после чего скрылся с места происшествия.
В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого была подтверждена показаниями сторон, а также вещественными доказательствами. Несмотря на тяжесть инцидента, конфликт завершился примирением: М. полностью признал вину, возместил ущерб потерпевшему, который в свою очередь простил подсудимого и просил суд освободить его от уголовной ответственности.
Суд учел искреннее раскаяние и полное возмещение вреда как смягчающие обстоятельства. Итогом стало назначение М. наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с применением условного срока.
Приговор пока не вступил в законную силу.
