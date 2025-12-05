В Экибастузе суд вынес решение по делу двух молодых женщин, которые устроили драку в одном из городских кафе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в состоянии алкогольного опьянения и привлёк внимание сотрудников заведения и других посетителей.

По данным службы пробации, между девушками вспыхнул конфликт, который быстро перерос в взаимные побои. Участницы спора нанесли друг другу по три удара ладонями по лицу и тянули за волосы. Сотрудники кафе вмешались и пресекли драку, после чего дело было передано в суд.

Судебное разбирательство установило степень ответственности каждой из участниц. Одна из девушек была признана виновной и приговорена к исправительным работам в размере 100 месячных расчётных показателей. Решение вступило в законную силу, и осуждённая передана под надзор службы пробации.

Правоохранительные органы напоминают, что подобные правонарушения, совершённые в общественных местах, негативно отражаются на общественном порядке и влекут юридическую ответственность, независимо от степени алкогольного опьянения.