Ссора в кафе завершилась приговором для жительницы Экибастуза
Три удара и потасовка в кафе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Экибастузе суд вынес решение по делу двух молодых женщин, которые устроили драку в одном из городских кафе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл в состоянии алкогольного опьянения и привлёк внимание сотрудников заведения и других посетителей.
По данным службы пробации, между девушками вспыхнул конфликт, который быстро перерос в взаимные побои. Участницы спора нанесли друг другу по три удара ладонями по лицу и тянули за волосы. Сотрудники кафе вмешались и пресекли драку, после чего дело было передано в суд.
Судебное разбирательство установило степень ответственности каждой из участниц. Одна из девушек была признана виновной и приговорена к исправительным работам в размере 100 месячных расчётных показателей. Решение вступило в законную силу, и осуждённая передана под надзор службы пробации.
Правоохранительные органы напоминают, что подобные правонарушения, совершённые в общественных местах, негативно отражаются на общественном порядке и влекут юридическую ответственность, независимо от степени алкогольного опьянения.
Самое читаемое
- Землетрясение почувствовали жители Алматы
- Президент утвердил новый порядок госконтроля: что ждёт школы и детские учреждения
- Казахстан увеличивает золотые резервы: Что происходит в отрасли и какие проекты запустят к 2026 году
- В МИРЕ: Россия в чёрном списке, грабители Лувра, машина Бонда
- В Таразе девушка повредила автомобиль парня после ссоры