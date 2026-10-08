Генплан Семея: куда будет расти город и что может изменить его облик

Скорректированный Генплан Семея определит развитие города на ближайшие годы. Документ должен учитывать и накопившиеся проблемы: нехватку инженерных мощностей, транспортную нагрузку, расположение промышленных объектов и будущее дачных массивов. О крупных проектах, которые могут изменить Семей в ближайшие десятилетия, рассказал главный архитектор области Абай Ануар Бейсенов.

пресс служба акимата Абайской области

Корректировку Генплана, разработанного в 2024 году в связи с образованием области Абай, начали в марте этого года. За это время от жителей поступило более 250 обращений и предложений.

На общественных обсуждениях больше всего вопросов вызвали место строительства ТЭЦ-3, статус дачных массивов и их дальнейшая судьба, а также участки под новые социальные объекты.

Обновленный Генплан планируют утвердить до конца этого года.

Как сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства области Абай Ануар Бейсенов, документ рассчитан на 15 лет. При его разработке учитывается возможный рост населения Семея до 400 тысяч человек к 2041 году.

пресс служба акимата Абайской области

По словам архитектора, прогноз основан не только на демографической статистике.

«Если здесь будут условия для создания семьи, то почему бы молодой семье не остаться? Увеличение рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры, модернизация родильного отделения – много факторов на это влияет», – поделился мнением архитектор.

Тепло и сети

Одним из главных вопросов остается инженерная инфраструктура. В первую очередь – теплоснабжение.

Основным источником тепла в новой схеме должна стать ТЭЦ-3 на левом берегу. Ее строительство запланировано на ближайшие годы. Одновременно проектируются магистральные инженерные сети.

На правом берегу сохраняется дефицит тепловых мощностей. Сейчас там работают 22 котельные. В будущем их хотят объединить в общую систему.

«Нам нужно сделать закольцовку с правым берегом, где есть дефицит и 22 котельные. Мы должны их превратить в перераспределительные пункты», – объясняет Ануар Бейсенов.

Для этого от ТЭЦ-3 планируют проложить магистральные сети на правый берег и соединить их с действующей системой.

Через Иртыш для коммуникаций потребуется построить два моста. При этом их хотят использовать не только для прокладки труб.

пресс служба акимата Абайской области

«Раз придётся строить технологические мосты, то хотим сделать их композитными. Чтобы и трубы „тащил“, и можно было по нему ездить. Сейчас рассматриваются разные варианты: один из мостов может быть облегчённым, второй – полноценным транспортным», – говорит наш собеседник.

От инженерных сетей во многом зависит и то, куда сможет расширяться город.

Показательный пример – дачный массив Бобровка. Первоначально теплосети хотели провести через этот большой жилой район. Для этого пришлось бы снести значительное количество строений. В итоге от такого варианта отказались.

«Там предстоял бы очень большой снос, так как за последние года на массиве сформировалась плотная застройка. Ушло бы много средств. Поэтому лучше обойти район», – говорит Бейсенов.

Теперь сети планируют прокладывать по свободным территориям. Там же предполагается развивать дорожную инфраструктуру.

Город в полукольце

Еще один крупный проект – новая объездная дорога.

Первоначально ее планировали построить в виде полного кольца вокруг города. Однако после проработки нескольких вариантов остановились на полукольце.

Транспортную схему Семея проектирует компания из Минска, которая ранее участвовала в разработке транспортных решений для Астаны и Алматы. Всего специалисты подготовили пять вариантов.

«Планируется дорога первой категории – то есть четырёхполосная, с разделительным ограждением. Главная задача – убрать из города транзитный большегрузный транспорт, которому приходится проезжать через Семей и его подвесной мост. В основном грузовые автомобили приходят в Семей со стороны Алматы, Усть-Каменогорска, Барнаула и Павлодара, которые соединятся с кольцевой дорогой. При этом есть менее загруженные дороги – это направления на Курчатов, Знаменку и Абайский район, которые не войдут в объездную дорогу», – поделился долгосрочными планами архитектор.

пресс служба акимата Абайской области

Главная задача объездной – вывести большегрузный транзит за пределы города.

Вместе с новой дорогой потребуется развивать и сопутствующую инфраструктуру. Речь идет о складах, сервисных станциях, местах отдыха, мотелях и площадках для перегрузки.

Таким образом, вокруг Семея хотят сформировать не просто новую трассу, а транспортно-логистический пояс.

Проектирование объездной дороги планируют начать в 2031 году. Завершить строительство рассчитывают ориентировочно к 2035 году.

Параллельно рассматриваются и другие дорожные проекты. Среди них – соединение трассы на аэропорт с новой транспортной схемой и пробивка улицы Ауэзова через территорию бывшего мясокомбината.

СЭЗ и промышленность

Еще одно направление Генплана связано с развитием промышленности.

На левом берегу определена территория под промышленную зону. Там же планируют разместить ТЭЦ-3, канализационные очистные сооружения, новый полигон твердых бытовых отходов и другие инженерные объекты.

Сосредоточение инфраструктуры в одном месте стало одним из аргументов в пользу дальнейшего промышленного развития этой территории.

«Развитие промышленности должно быть там, где сосредоточена основная инженерная инфраструктура. То есть точки подключения. Мы эту территорию ставим под развитие промышленности и планируем устроить там Свободную экономическую зону», – отметил Ануар Бейсенов.

пресс служба акимата Абайской области

Речь идет о создании специальной экономической зоны (СЭЗ).

Проект уже получил одобрение премьер-министра и прошел республиканскую бюджетную комиссию. Сейчас готовится постановление Правительства.

Территорию СЭЗ планируют осваивать поэтапно. На первом этапе она займет 600 гектаров, на втором – еще 400.

Отдельно предусмотрен промышленный парк для небольших производств. Его хотят разместить на территории, которая ранее предназначалась под ипподром.

Управляющей компанией должна стать СПК «Семей». Она же будет отвечать за подведение необходимой инфраструктуры.

«Большие производства уйдут на СЭЗ. Генплан предполагает развитие именно экономической зоны. В городе есть промышленные территории, фактически оказавшиеся внутри жилой застройки. Однако их расширение не предусматривается. Тем предприятиям, которым потребуется развитие, будем предлагать переносить производство на левый берег – туда, где планируется сосредоточить соответствующую инженерную инфраструктуру», – заявил архитектор.

Будет ли снос в центре?

Отдельный вопрос – будущее центральных районов Семея.

Такие территории, как Казкрай и Таткрай, раньше рассматривались как зоны будущей многоэтажной застройки. Однако реализовать этот сценарий оказалось непросто.

Главная причина – высокая стоимость выкупа частных домов и земельных участков.

По словам Бейсенова, собственники иногда запрашивают суммы, которые делают строительство нового жилья экономически невыгодным для инвесторов.

пресс служба акимата Абайской области

«За шесть соток земли со старой землянкой просят 150 миллионов тенге минимум. В Астане просят дешевле. Это очень дорого. В результате строительство многоэтажных домов на таких территориях становится экономически невыгодным», – привел пример архитектор.

Поэтому в новом варианте Генплана предлагают более гибкий подход.

Вдоль крупных улиц хотят сохранить возможность строительства многоэтажных домов. Внутри кварталов при этом может остаться индивидуальная жилая застройка.

Из дачных массивов в ИЖС

Еще одно важное изменение касается дачных массивов.

За последние годы многие из них фактически превратились в полноценные жилые районы. Там строят капитальные дома, люди оформляют регистрацию, работают школы и поликлиники.

При этом инфраструктура изначально не была рассчитана на постоянное проживание большого количества людей. На узких улицах автомобилям сложно разъехаться, а инженерные сети испытывают все большую нагрузку.

По новому Генплану дачные массивы хотят перевести в категорию индивидуальной жилой застройки.

Логика такого решения проста: если в ближайшие годы эти районы не собираются сносить, жителям хотят дать возможность привести дома и документы в соответствие с фактическим использованием земли.

«Раз до 2041 года Генплан не будет предусматривать их снос, то почему им опять же не дать право построить нормальный дом, узаконить его, привести в соответствие свою документацию? Перевод в категорию ИЖС должен дать такую возможность», – говорит Ануар Бейсенов.

Но изменение статуса территории означает и новые требования к инфраструктуре.

Если дачные массивы становятся полноценными жилыми районами, там потребуются дороги, инженерные сети и другие городские объекты.

пресс служба акимата Абайской области

Таким образом, обновленный Генплан должен решить сразу несколько крупных задач. Городу необходимо обеспечить новые районы теплом, вывести транзитный транспорт из жилой застройки, определить территории для промышленности и разобраться с массивами, которые когда-то создавались как дачные, а со временем стали жилыми.

На заседании областного акимата глава области Абай Берик Уали также поручил учитывать требования нового Строительного кодекса. В частности, речь идет о доступности жилых, общественных и производственных объектов для маломобильных групп населения.

Корректировку Генерального плана Семея планируют завершить до конца 2026 года.

Одновременно разрабатываются проекты детальной планировки нового административно-делового центра Smart City, 15-го микрорайона и жилого района Карагайлы.

Еще девять действующих проектов детальной планировки проходят инвентаризацию. Их должны привести в соответствие с обновленным Генпланом.

Аналогичная работа идет и в других населенных пунктах области. Корректируются градостроительные документы Курчатова и Шара, прорабатывается развитие побережья Алаколя. Также подготовлена концепция развития села Бахты.