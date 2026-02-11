С начала года в Казахстане проведено около 600 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Сегодня такие ярмарки прошли во всех регионах страны — с участием стабилизационных фондов и местных производителей, передает BAQ.KZ.

В Актау на ярмарку из стабфонда поставили 2 тонны картофеля, по 1 тонне моркови, лука и капусты, 1 тонну говядины, 1000 литров растительного масла, 500 кг соли, 1,5 тонны риса и 700 кг макаронных изделий.

В Атырауской области реализовали 1,2 тонны овощей, 1 тонну говядины, 600 кг молочной продукции и 400 кг мяса птицы.

В области Ұлытау — 400 яиц, 1 тонну говядины, по 20 кг макарон и гречки, а также 50 кг муки.

В Кызылорде торговля велась продукцией стабфонда СПК "Байқоңыр". Цены составили: картофель — 160 тг, лук — 126 тг, морковь — 135 тг, капуста — 130 тг, рис — 230 тг, мука — 140 тг, говядина — 2500 тг за килограмм.

В ярмарках приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей. В Северо-Казахстанской области было реализовано почти 5 тонн продукции на сумму 7,7 млн тенге, в Усть-Каменогорске — 15 тонн товаров, преимущественно мяса, меда и молочной продукции.

В Астане продукцию представили фермеры из областей Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской. Наибольшим спросом пользовалась говядина: 3300–3500 тг за кг, конина — 3000–3300 тг, баранина — 3500 тг.

В целом на ярмарках реализовано около 60 тонн бакалейных товаров, 50 тонн овощей и 50 тонн мяса. Продукция продавалась по ценам ниже рыночных.

По поручению Правительства практика разбронирования продукции стабилизационных фондов для ярмарок будет продолжена и на следующей неделе.