В Правительстве РК под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло совещание по стабилизации инфляции и цен на социально значимые продукты питания, передаёт BAQ.KZ.

По данным первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, средний индекс цен на социально значимые продукты за последние две недели сохраняется на нулевом уровне.

При этом зафиксировано снижение цен на: огурцы — -2,5%, свежую рыбу — -1,4%, яблоки — -0,5%, мясной фарш — -0,3%, гречку и говядину — -0,2%, твердый сыр и куриные яйца — -0,1%.

Цены на помидоры, молоко, мясо кур, говядину на кости и хлеб остаются стабильными. Вместе с тем наблюдается рост цен на отдельную плодоовощную продукцию из-за межсезонья.

Для недопущения ценовых скачков в феврале начато разбронирование овощей из стабилизационных фондов. Уже поставлено более 57 тыс. тонн овощей, в течение месяца планируется вывести на рынок:

картофель — 80 тыс. тонн

лук — 11 тыс. тонн

морковь — 27 тыс. тонн

капусту — 19 тыс. тонн

Особое внимание уделено стабилизации цен на подсолнечное масло. Министерству сельского хозяйства поручено стимулировать фермеров к продаже маслосемян на отечественные заводы, что позволит увеличить поставки масла на внутренний рынок и поддержать загрузку предприятий.

С начала года в ходе 72 заседаний региональных комиссий выявлено 128 фактов нарушений торговых надбавок. Государственным контролем проверено 218 субъектов бизнеса, общая сумма наложенных штрафов составила 3,7 млн тенге.

Серик Жумангарин критически оценил работу комиссий в Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях, где заседания носили формальный характер и не дали реальных результатов.

Вице-премьер подчеркнул необходимость персональной ответственности на местах и потребовал активизировать практическую работу по выявлению нарушений, пресечению необоснованного роста цен и обеспечению стабильности на социально значимые продовольственные товары.