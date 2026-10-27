Стабильность и грамотная селекция: эксперт объяснил чемпионство «Ордабасы»

Спортивный комментатор Нуркен Мирзагалиев считает чемпионство «Ордабасы» заслуженным. По его мнению, ключевую роль в успехе шымкентцев сыграли грамотная селекция, доверие тренерскому штабу и стабильность на протяжении сезона, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил эксперт, в отличие от кубковых турниров, чемпионат требует умения распределять силы на длинной дистанции. С этой задачей «Ордабасы», по его оценке, справился лучше конкурентов.

«С начала года многие процессы в „Ордабасы“ были выстроены правильно. Во внутренние дела клуба я не погружен, но, если оценивать взаимодействие с тренерским штабом, селекцию и подбор игроков, все было организовано достаточно грамотно. Да, у клуба хорошие финансовые возможности. Однако ими еще нужно уметь правильно воспользоваться», - подчеркнул Мирзагалиев.

Отдельно комментатор отметил решение руководства продолжить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартином после неудачного прошлого сезона.

«На мой взгляд, любому тренеру необходимо как минимум три сезона, чтобы раскрыть свои способности и дать результат. Руководство правильно поступило, доверившись Андрею Мартину», - считает он.

По словам Мирзагалиева, приглашенные легионеры усилили именно те позиции, которые нуждались в укреплении. В частности, эксперт выделил Киламу, Лео Нателя и Бьорна Йонсена. Последний, по его оценке, помог решить вопрос с центральным нападающим.

Комментатор также отметил вклад казахстанских футболистов - Жасулана Амира, Эльхана Астанова, Сергея Малого и Бекхана Шайзады. Подписание Абинура Нурымбета он назвал приобретением с прицелом на будущее, подчеркнув потенциал молодого игрока.

Говоря о борьбе за титул, эксперт обратил внимание на разницу в нагрузке между «Ордабасы» и «Кайратом».

«Когда играешь в нескольких турнирах, каждый из которых важен, необходимо иметь два равноценных состава. У „Кайрата“, к сожалению, такой глубины состава не оказалось. Как только начались матчи основного этапа Лиги конференций, команде стало сложно. На мой взгляд, „Кайрату“ немного не хватило сил на заключительный отрезок чемпионата», - пояснил Нуркен Мирзагалиев.

У «Ордабасы», по его мнению, было преимущество. Команда могла более рационально распределять кадровые ресурсы между двумя турнирами.

При этом для успешного выступления в Европе шымкентскому клубу потребуется усиление. Руководству необходимо укрепить отдельные позиции и увеличить глубину скамейки запасных.

«Было бы здорово, если бы в следующем сезоне „Ордабасы“ не повторил ошибок других участников еврокубков. Поздравляю команду с победой в чемпионате и желаю достойно выступить в Европе, чтобы в следующем году у нас, в том числе благодаря „Ордабасы“, была еврокубковая осень», - заключил комментатор.

Отметим, что «Ордабасы» завоевал второй чемпионский титул в своей истории. Впервые шымкентский клуб выиграл чемпионат Казахстана в 2023 году, после чего два сезона подряд трофей доставался «Кайрату».

В этом сезоне команда также поборется за Кубок Казахстана. В финале «Ордабасы» встретится с кызылординским «Кайсаром». Матч пройдёт 7 ноября на стадионе «Туркестан Арена».