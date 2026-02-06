В этом году в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 121 спортивный объект, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, в микрорайоне Ұлы Дала города Тараз будет введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). В Кызылорде планируется открытие спортивного комплекса "Кызылорда Арена", а в городе Жанаозен - физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест.

– Кроме того, в городе Астана ожидается завершение строительства стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Срок ввода объекта в эксплуатацию – первый квартал 2026 года. В Алматы работы по реконструкции ледового катка "Медеу" ведутся в соответствии с утверждённым планом. Реализация данных проектов направлена на создание благоприятных условий для занятий массовым спортом и придание импульса развитию профессионального спорта, – отметили в ведомстве.

По информации министерства, в 2025 году в стране было введено в эксплуатацию 147 спортивных объектов. Более 100 из них расположены в сельской местности, около 40 – в городах. Среди крупных проектов – открытие гребного канала в Туркестане и стадиона "Кайсар Арена" в Кызылорде.