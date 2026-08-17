Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова обновили в Астане
Его реконструировали за счет возвращенных средств.
17 Августа 2026, 14:27
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17 Августа 2026, 14:2717 Августа 2026, 14:27
93Фото: Акимат города Астаны
В Астане продолжается реализация социально значимых проектов за счет средств, возвращенных государству. Один из них – реконструкция стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова.
Проект реализован прокуратурой столицы по поручению Президента Казахстана.
Что изменилось
После масштабной реконструкции стадион стал современным многофункциональным спортивным объектом. Теперь он соответствует международным требованиям.
На стадионе созданы условия для проведения спортивных соревнований, тренировок и массовых мероприятий.
Сколько проектов реализуют в Астане
Всего в столице реализуются три социально значимых проекта общей стоимостью более 57 млрд тенге.
Прокуратура Астаны держит ход строительства и реализацию объектов на постоянном контроле.
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