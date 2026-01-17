В акимате Кызылординской области прокомментировали распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию об отсутствии у нового стадиона "Кайсар-Арена" лицензии от УЕФА, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.

Как сообщили в Управлении туризма и спорта акимата региона, данные сведения не соответствуют действительности и искажают реальное положение дел. Отмечается, что стадион в Кызылорде уже получил лицензию Федерации футбола Казахстана и включен в программу сертификации UEFA Time как стадион 4-й категории, что является наивысшей категорией согласно Регламенту инфраструктуры стадионов УЕФА 2018 года.

В ведомстве уточнили, что инспекция УЕФА, которая является обязательным процедурным этапом и предполагает оценку объекта уполномоченными представителями организации, запланирована на апрель–май текущего года.

Также подчеркивается, что игровое поле "Кайсар-Арены" уже прошло тестирование ФИФА и получило сертификат FIFA Quality Pro, подтверждающий соответствие самым высоким международным стандартам и возможность проведения матчей международного уровня.

В акимате призвали доверять официальной информации и не распространять недостоверные сообщения.