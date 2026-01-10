Стадион "Мунайшы" реконструируют в Атырауской области
После реконструкции спортивный объект в Атырау сможет принимать более восьми тысяч зрителей. В настоящее время готова проектно-сметная документация стадиона. В рамках проекта будут снесены три существующие трибуны, а на их месте построят новые современные, передаёт BAQ.KZ.
На обновлённом стадионе предусмотрены залы для борьбы, бокса, таэквондо и тенниса; медицинские и массажные кабинеты, VIP-зоны, конференц-зал, телестудия, операторская, а также все необходимые условия для болельщиков.
По информации акимата, на стадионе планируется строительство футбольного поля с системой подогрева и автоматического полива. Поле будет освещаться четырьмя осветительными мачтами высотой 53 метра. Кроме того, будет полностью благоустроена прилегающая территория.
