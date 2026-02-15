В Мангистауской области планируют строительство стадиона на 10 тысяч мест. Акиму Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю был представлен проект современного футбольного стадиона на 10 тысяч зрительских мест, который планируется построить в городе Актау, передает BAQ.KZ.

Проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры региона и поддержку массового спорта. Концепция предусматривает строительство многофункционального спортивного объекта, соответствующего международным стандартам.

В ходе презентации были рассмотрены вопросы соответствия стадиона требованиям UEFA и внедрения цифровых технологий. Отмечено, что объект позволит реализовывать программы подготовки для детей и молодежи, а также станет площадкой для проведения городских и массовых мероприятий.

Проектом предусмотрены комфортная инфраструктура для зрителей, основное футбольное поле, спортивно-оздоровительный комплекс, тренировочные и восстановительные зоны, а также вспомогательные и технические помещения. Все архитектурные и инженерные решения направлены на создание благоприятных условий как для спортсменов, так и для болельщиков.

В ходе встречи глава региона подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений для Мангистауской области, и выразил готовность оказать поддержку проекту в рамках действующего законодательства.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем уточнении проекта и его поэтапной реализации.

Стоит отметить, что развитие футбольной инфраструктуры приобретает особую актуальность на фоне значимого спортивного достижения региона: по итогам сезона-2025 футбольный клуб «Каспий» досрочно стал победителем Первой лиги Казахстана, в решающем матче 25-го тура обыграл карагандинский «Шахтёр» со счётом 3:2, набрав 65 очков. Благодаря этому результату «Каспий» официально вышел в Казахстанскую Премьер-Лигу, вернувшись в число сильнейших команд страны.

Таким образом, строительство современного стадиона станет важным шагом в укреплении спортивного потенциала региона и создаст достойные условия для дальнейшего развития футбола в Мангистауской области.