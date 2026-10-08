Стадионы, бассейны и ледовые дворцы: в Казахстане построили 536 спортобъектов

За последние семь лет в Казахстане построили 536 новых спортивных объектов. Благодаря развитию инфраструктуры обеспеченность населения спортивными сооружениями выросла с 44% до 59,6%. Сейчас спортивная инфраструктура страны насчитывает 26 518 объектов. Из них 24 321 находятся в государственной собственности, еще 2 197 — в частной. Кроме того, введены 75 быстровозводимых спортивных сооружений.

За последние годы в регионах появились новые стадионы, ледовые дворцы, бассейны, спортивные комплексы и специализированные центры. Среди крупных объектов — Дворец единоборств «Жекпе-Жек» имени Ж. Ушкемпирова и легкоатлетический спортивный комплекс «Казахстан» в Астане, ледовый дворец в Костанае, республиканская база олимпийской подготовки в Алматинской области. В Кызылорде построили стадион на 11 тыс. зрителей с покрытием, соответствующим требованиям УЕФА. В Туркестане открылись ледовый дворец, теннисный центр и гребной канал международного уровня.

В 2025 году в Актобе открылся инклюзивный спортивный комплекс «Қуат». Его площадь составляет 4 850 кв. м, а инфраструктура рассчитана на одновременное посещение до 500 человек в день. В комплексе есть 25-метровый бассейн, универсальный и борцовский залы, помещения для тренировок и зал настольного тенниса. Здесь можно заниматься более чем 20 видами спорта.

Отдельные центры для параспортсменов

В декабре 2025 года впервые были введены в эксплуатацию четыре центра инклюзивного спорта. В Астане работает центр площадью 3 600 кв. м, где объединены спортивная, медицинская, реабилитационная и образовательная инфраструктура. Здесь есть многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, гостиница для параспортсменов и другие помещения. Тренировки проходят по 12 адаптивным видам спорта.

В Кызылординской области построен центр площадью 3 300 кв. м. В нем предусмотрены залы для волейбола, борьбы и общей физической подготовки, а также 50-метровый бассейн олимпийского стандарта. Одновременно здесь могут заниматься до 130 человек. Еще один инклюзивный комплекс действует в Актюбинской области. Он рассчитан на развитие более 20 видов спорта и может принимать до 500 человек в день.

В Западно-Казахстанской области за счет спонсорских средств открыт спортивный комплекс для людей с инвалидностью площадью 2 020 кв. м. Он рассчитан на 200 человек. Здесь проводят занятия по пара-волейболу, пара-баскетболу, пара-дзюдо, пара-пауэрлифтингу, бадминтону, мини-футболу и другим видам спорта.

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается за счет государственных и частных инвестиций, а также средств Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития.