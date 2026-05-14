Олимпиада-2028: как боксеры будут отбираться в Лос-Анджелес

Международный олимпийский комитет утвердил систему квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, передает BAQ.KZ.

Главное изменение – на Играх впервые будет полное равенство между мужчинами и женщинами.

Всего в турнире по боксу выступят 248 спортсменов: 124 мужчины и 124 женщины. Медали будут разыграны в семи весовых категориях у каждой категории.

Весовые категории на Олимпиаде-2028

Мужчины:

до 55 кг

до 60 кг

до 65 кг

до 70 кг

до 80 кг

до 90 кг

свыше 90 кг

Женщины:

до 51 кг

до 54 кг

до 57 кг

до 60 кг

до 65 кг

до 70 кг

свыше 75 кг

Как пройдёт отбор

Путь к Олимпиаде будет состоять из нескольких этапов. Боксёры смогут завоевать олимпийские лицензии на:

трёх мировых турнирах

пяти континентальных соревнованиях

Старт квалификации запланирован на 2027 год. Он начнётся с чемпионата мира World Boxing, который пройдёт в Казахстане. Далее в 2027–2028 годах состоятся континентальные турниры.

Завершится отбор двумя мировыми квалификационными соревнованиями в 2028 году. В ближайшее время World Boxing начнёт принимать заявки на проведение этих турниров.

Организация World Boxing будет отвечать не только за отбор спортсменов, но и за проведение боксерского турнира на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Федерация была создана в 2023 году. В 2025 году она получила временное признание Международного олимпийского комитета . Также её президентом является Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по боксу.

Отметим, что летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Таким образом, новая система отбора должна сделать квалификацию более прозрачной и расширить возможности спортсменов со всего мира.