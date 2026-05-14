Олимпиада-2028: как боксеры будут отбираться в Лос-Анджелес
Разработчиком правил выступила международная федерация World Boxing.
Международный олимпийский комитет утвердил систему квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, передает BAQ.KZ.
Главное изменение – на Играх впервые будет полное равенство между мужчинами и женщинами.
Всего в турнире по боксу выступят 248 спортсменов: 124 мужчины и 124 женщины. Медали будут разыграны в семи весовых категориях у каждой категории.
Весовые категории на Олимпиаде-2028
Мужчины:
-
до 55 кг
-
до 60 кг
-
до 65 кг
-
до 70 кг
-
до 80 кг
-
до 90 кг
-
свыше 90 кг
Женщины:
-
до 51 кг
-
до 54 кг
-
до 57 кг
-
до 60 кг
-
до 65 кг
-
до 70 кг
-
свыше 75 кг
Как пройдёт отбор
Путь к Олимпиаде будет состоять из нескольких этапов. Боксёры смогут завоевать олимпийские лицензии на:
-
трёх мировых турнирах
-
пяти континентальных соревнованиях
Старт квалификации запланирован на 2027 год. Он начнётся с чемпионата мира World Boxing, который пройдёт в Казахстане. Далее в 2027–2028 годах состоятся континентальные турниры.
Завершится отбор двумя мировыми квалификационными соревнованиями в 2028 году. В ближайшее время World Boxing начнёт принимать заявки на проведение этих турниров.
Организация World Boxing будет отвечать не только за отбор спортсменов, но и за проведение боксерского турнира на Олимпиаде в Лос-Анджелесе.
Напомним, что Федерация была создана в 2023 году. В 2025 году она получила временное признание Международного олимпийского комитета . Также её президентом является Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по боксу.
Отметим, что летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
Таким образом, новая система отбора должна сделать квалификацию более прозрачной и расширить возможности спортсменов со всего мира.
