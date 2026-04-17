Стал известен состав казахстанских боксеров на первый этап Кубка мира
Они выступят на международном турнире.
Сегодня 2026, 08:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
148Фото: Olympic.kz
Сборная Казахстана по боксу объявила состав на первый этап Кубка мира 2026 года, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Престижный международный турнир пройдет с 20 по 26 апреля в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. Ожидается участие сильнейших боксеров со всего мира, а казахстанская команда выступит как в мужской, так и в женской части соревнований.
В состав мужской сборной вошли:
- до 50 кг — Даниял Сабит
- до 55 кг — Баглан Кенжебек
- до 60 кг — Жансери Кошербаев
- до 65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы
- до 70 кг — Фарух Токтасынов
- до 75 кг — Санжарали Бегалиев
- до 80 кг — Диас Молжигитов
- до 85 кг — Султанбек Айбарулы
- до 90 кг — Даулет Толемисов
Женскую сборную Казахстана представят:
- до 51 кг — Алуа Балкибекова
- до 54 кг — Назым Кызайбай
- до 60 кг — Виктория Графеева
- до 65 кг — Аида Абикеева
- до 70 кг — Наталья Богданова
- до 80 кг — Жибек Жараскызы
- свыше 80 кг — Валерия Аксенова
Отметим, что этап Кубка мира станет важной проверкой сил для казахстанских боксеров на международной арене и позволит оценить уровень готовности команды к предстоящим крупным турнирам.
