Стал известен состав казахстанских боксеров на первый этап Кубка мира

Они выступят на международном турнире.

Сегодня 2026, 08:59
Фото: Olympic.kz

Сборная Казахстана по боксу объявила состав на первый этап Кубка мира 2026 года, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Престижный международный турнир пройдет с 20 по 26 апреля в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. Ожидается участие сильнейших боксеров со всего мира, а казахстанская команда выступит как в мужской, так и в женской части соревнований.

В состав мужской сборной вошли:

  • до 50 кг — Даниял Сабит
  • до 55 кг — Баглан Кенжебек
  • до 60 кг — Жансери Кошербаев
  • до 65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы
  • до 70 кг — Фарух Токтасынов
  • до 75 кг — Санжарали Бегалиев
  • до 80 кг — Диас Молжигитов
  • до 85 кг — Султанбек Айбарулы
  • до 90 кг — Даулет Толемисов

Женскую сборную Казахстана представят:

  • до 51 кг — Алуа Балкибекова
  • до 54 кг — Назым Кызайбай
  • до 60 кг — Виктория Графеева
  • до 65 кг — Аида Абикеева
  • до 70 кг — Наталья Богданова
  • до 80 кг — Жибек Жараскызы
  • свыше 80 кг — Валерия Аксенова

Отметим, что этап Кубка мира станет важной проверкой сил для казахстанских боксеров на международной арене и позволит оценить уровень готовности команды к предстоящим крупным турнирам.

