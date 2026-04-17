Стал известен состав казахстанских боксеров на первый этап Кубка мира

Сборная Казахстана по боксу объявила состав на первый этап Кубка мира 2026 года, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Престижный международный турнир пройдет с 20 по 26 апреля в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. Ожидается участие сильнейших боксеров со всего мира, а казахстанская команда выступит как в мужской, так и в женской части соревнований.

В состав мужской сборной вошли:

до 50 кг — Даниял Сабит

до 55 кг — Баглан Кенжебек

до 60 кг — Жансери Кошербаев

до 65 кг — Мухаммедсабыр Базарбайулы

до 70 кг — Фарух Токтасынов

до 75 кг — Санжарали Бегалиев

до 80 кг — Диас Молжигитов

до 85 кг — Султанбек Айбарулы

до 90 кг — Даулет Толемисов

Женскую сборную Казахстана представят:

до 51 кг — Алуа Балкибекова

до 54 кг — Назым Кызайбай

до 60 кг — Виктория Графеева

до 65 кг — Аида Абикеева

до 70 кг — Наталья Богданова

до 80 кг — Жибек Жараскызы

свыше 80 кг — Валерия Аксенова

Отметим, что этап Кубка мира станет важной проверкой сил для казахстанских боксеров на международной арене и позволит оценить уровень готовности команды к предстоящим крупным турнирам.