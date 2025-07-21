С начала 2025 года из республиканского бюджета Казахстана было выплачено пенсионерам более 2 триллионов тенге — точнее, 2 трлн 98,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Из этой суммы на базовую пенсию направлено почти 679 миллиардов тенге, а на солидарную — более 1,4 триллиона.

На 1 июля 2025 года численность пенсионеров в стране достигла 2,489 миллиона человек, при этом средний размер совокупной пенсии составил 143 529 тенге. В структуре пенсий солидарная выплата занимает 95 912 тенге, а базовая — 47 617 тенге.

В начале года была проведена индексация пенсий: базовая пенсия выросла на 6,5%, солидарная — на 8,5%, что выше прогнозируемой инфляции и свидетельствует о стремлении государства поддерживать уровень жизни пенсионеров.

Кроме того, по инициативе Главы государства, с 2023 года стартовала масштабная программа поэтапного увеличения минимальной и максимальной базовой пенсии. Так, с 1 января 2025 года минимальная базовая пенсия поднялась до 70% от прожиточного минимума (32 360 тенге), а максимальная — до 110% (50 851 тенге).

Интересно, что размер базовой пенсии теперь напрямую зависит от длительности участия в пенсионной системе. Если стаж менее 10 лет, пенсионер получает минимальный размер, но с каждым дополнительным годом пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер достигается при стаже 30 и более лет.

Также важна регулярность и полнота уплаты обязательных пенсионных взносов — они влияют на итоговую базовую пенсию. При этом трудовой стаж до 1998 года и среднемесячный доход в предпенсионный период учитываются при начислении пенсии по возрасту.