В Караганде разгорается скандал в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ. Местный житель Алик Сагин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что после проведённой операции в его теле обнаружили медицинскую иглу. Мужчина утверждает, что 14 апреля он поступил в областную клиническую больницу с болями в правом боку. По словам пациента, хирург заподозрил плеврит и назначил срочную операцию, которая длилась девять часов.

После хирургического вмешательства мужчину перевели в Центр фтизиатрии, где при повторном рентгене врачи неожиданно обнаружили инородное тело - медицинскую иглу - в области правого грудного отдела. Её удалили лишь 19 апреля, спустя четыре дня после обнаружения.

Сагин сообщил, что его состояние ухудшилось: он чувствует себя плохо и считает себя временно нетрудоспособным. Это вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях, где пользователи требуют ответов от медицинских учреждений и властей.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области подтвердили факт инцидента и сообщили, что по нему проводится служебное разбирательство. Официально заявлено, что по итогам независимой экспертной комиссии будет решено, имел ли место вред здоровью пациента и какие меры ответственности понесут медработники.