“Стал нетрудоспособен”: житель Караганды обвиняет хирургов в халатности
После проведённой операции в теле мужчины обнаружили медицинскую иглу.
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В Караганде разгорается скандал в сфере здравоохранения, передает BAQ.KZ. Местный житель Алик Сагин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что после проведённой операции в его теле обнаружили медицинскую иглу. Мужчина утверждает, что 14 апреля он поступил в областную клиническую больницу с болями в правом боку. По словам пациента, хирург заподозрил плеврит и назначил срочную операцию, которая длилась девять часов.
После хирургического вмешательства мужчину перевели в Центр фтизиатрии, где при повторном рентгене врачи неожиданно обнаружили инородное тело - медицинскую иглу - в области правого грудного отдела. Её удалили лишь 19 апреля, спустя четыре дня после обнаружения.
Сагин сообщил, что его состояние ухудшилось: он чувствует себя плохо и считает себя временно нетрудоспособным. Это вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях, где пользователи требуют ответов от медицинских учреждений и властей.
В Управлении здравоохранения Карагандинской области подтвердили факт инцидента и сообщили, что по нему проводится служебное разбирательство. Официально заявлено, что по итогам независимой экспертной комиссии будет решено, имел ли место вред здоровью пациента и какие меры ответственности понесут медработники.
"Сообщаем, что 19 мая 2025 года указанный пациент выписывается на амбулаторное лечение с улучшением. Клинико-рентгенологическая динамика положительная. По результатам заседания независимой экспертной комиссии будет решен вопрос о наличии или отсутствии вреда здоровью"", - говорится в сообщении.
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