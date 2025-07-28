Главное судебное разбирательство по делу Руслана Берденова назначено на 6 августа в 10:00, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента прошло предварительное слушание по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, которое произошло в апреле 2025 года. Дело рассматривает судья Абинур Карабаев.



Пока неизвестно, будет ли организована онлайн-трансляция главного судебного разбирательства. В пресс-службе суда сообщили, что технические моменты ещё отрабатываются.

Подсудимый Жиенбай обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РК – статье 24, часть 3 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и статье 99, часть 1 ("Убийство").



Напомним, инцидент произошёл вечером 21 апреля возле здания акимата. В чиновника было произведено несколько выстрелов из дробового оружия. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Медики уточнили характер травм пострадавшего. По информации врачей, у Руслана Берденова проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого лёгкого, межрёберных артерий, диафрагмы и гемопневмоторакс справа.