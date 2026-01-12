Стала известна дата проведения пятого заседания Национального курултая
Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по вопросам парламентской и конституционной реформы с участием Государственного советника Ерлана Карина и помощника Президента Ержана Жиенбаева, передает BAQ.kz.
В ходе встречи также особое внимание было уделено подготовке к пятому заседанию Национального курултая, которое пройдет 20 января в Кызылорде. Президент утвердил дату мероприятия и дал конкретные поручения по его организационному и содержательному наполнению.
Напомним, Глава государства подчеркнул важность всестороннего учета мнений общества при подготовке реформ и напомнил, что окончательное решение по изменениям в Конституцию будет принято гражданами на общенародном референдуме.
