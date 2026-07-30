  • Главная
  • Новости
  • Стала известна дата следующих выборов президента Кыргызстана

Стала известна дата следующих выборов президента Кыргызстана

30 Июля 2026, 02:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
eurasian-research.org 30 Июля 2026, 02:26
30 Июля 2026, 02:26
120
Фото: eurasian-research.org

Следующие выборы президента Кыргызстана состоятся 27 января 2027 года. Дата определена после внесения изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Ранее законодательство предусматривало проведение президентских выборов в последнее воскресенье января. Однако парламент страны одобрил поправки, согласно которым голосование теперь будет проходить в последнюю среду января.

Таким образом, в 2027 году граждане Кыргызстана будут выбирать президента 27 января.

Самое читаемое

Наверх