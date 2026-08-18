Стала известна очередность выступлений партий на теледебатах «24KZ»
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В эфире телеканала «24KZ» состоялась открытая жеребьевка, по итогам которой определена очередность выступлений председателей семи политических партий на финальных теледебатах перед выборами в Курултай.
Согласно результатам жеребьевки, участники выступят в следующем порядке:
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Партия Respublica
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Партия Baytaq
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Партия «Ак жол»
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Партия «Әділет»
-
Партия «Ауыл»
-
Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана
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Народная партия Казахстана
Когда пройдут дебаты
Финальные теледебаты состоятся 19 августа в прямом эфире телеканала «24KZ».
Председатели политических партий представят свои позиции и основные предложения накануне голосования.
Что известно о предстоящих выборах
Выборы депутатов нового Курултая состоятся 23 августа.
За 145 депутатских мандатов поборются представители семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов.
Таким образом, теледебаты станут одним из последних этапов предвыборной кампании перед днем голосования.
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