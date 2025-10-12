Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая девятое место в рейтинге WTA, стартует на турнире в китайском Нинбо со второго круга, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Казахстанка пропустит первый раунд. В следующем этапе Рыбакина встретится с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко (24-я ракетка мира) и украинкой Даяной Ястремской (31-я). Их встреча определит, кто станет соперницей Елены уже 15 октября.

Для Рыбакиной турнир в Нинбо станет возможностью реабилитироваться после недавнего поражения на престижном турнире WTA 1000 в Ухане, где 10 октября она уступила в четвертьфинале белоруске Арине Соболенко.