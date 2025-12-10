В селе Донгулагаш Конысбайского сельского округа Зерендинского района зафиксирован массовый падёж крупного рогатого скота, передаёт BAQ.KZ.

По информации руководителя Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Маната Абдрахманова, ситуация находится под контролем.

Лабораторные исследования показали, что особо опасных заразных заболеваний у животных не выявлено. Причиной гибели стала кормовая интоксикация: скот пасся беспризорно и заходил на свалки, где подбирал опасные для здоровья отходы. В образцах животных обнаружены пестициды.

В остальных близлежащих населённых пунктах ситуация стабильная, подобных случаев не зарегистрировано. Специалисты продолжают мониторинг и профилактические меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.