Стала известна стоимость доступа к суперкомпьютеру
Аренда видеокарты GPU H200 обойдется более чем в 1,6 млн тенге в месяц.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане официально определили стоимость доступа к инфраструктуре национального суперкомпьютера alem.cloud. Соответствующий приказ утвердило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Согласно документу, услуги по предоставлению вычислительных мощностей будет оказывать АО "Национальные информационные технологии" как субъект специального права. Речь идет прежде всего о ресурсах для задач искусственного интеллекта - обучении моделей, анализе больших данных и запуске сложных вычислительных процессов.
В приложении к приказу зафиксированы конкретные тарифы. Так, аренда одной высокопроизводительной видеокарты GPU H200 обойдется в 1 666 637 тенге в месяц. При посуточной оплате стоимость составит 53 762 тенге.
Также определена цена на хранение данных: SSD-хранилище будет стоить 49 тенге за один гигабайт в месяц. Все расценки указаны без учета НДС.
В министерстве поясняют, что документ принят в рамках полномочий по государственному регулированию цен и направлен на упорядочение стоимости услуг, которые АО "НИТ" оказывает в рамках развития проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок
- В 2026 году медикам в Казахстане повысят зарплаты - Минздрав