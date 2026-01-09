В Казахстане официально определили стоимость доступа к инфраструктуре национального суперкомпьютера alem.cloud. Соответствующий приказ утвердило Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно документу, услуги по предоставлению вычислительных мощностей будет оказывать АО "Национальные информационные технологии" как субъект специального права. Речь идет прежде всего о ресурсах для задач искусственного интеллекта - обучении моделей, анализе больших данных и запуске сложных вычислительных процессов.

В приложении к приказу зафиксированы конкретные тарифы. Так, аренда одной высокопроизводительной видеокарты GPU H200 обойдется в 1 666 637 тенге в месяц. При посуточной оплате стоимость составит 53 762 тенге.

Также определена цена на хранение данных: SSD-хранилище будет стоить 49 тенге за один гигабайт в месяц. Все расценки указаны без учета НДС.

В министерстве поясняют, что документ принят в рамках полномочий по государственному регулированию цен и направлен на упорядочение стоимости услуг, которые АО "НИТ" оказывает в рамках развития проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.