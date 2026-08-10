В Казахстане определили сроки учебного года, школьных каникул и итоговой аттестации на 2026-2027 год. Учеба начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года, передает BAQ.KZ.

Первая четверть продлится восемь недель. Осенние каникулы начнутся 26 октября и закончатся 1 ноября. Школьники будут отдыхать семь календарных дней.

Вторая четверть тоже рассчитана на восемь учебных недель. Зимние каникулы продлятся две недели, с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Самой продолжительной станет третья четверть. Она займет десять учебных недель. Весенние каникулы запланированы с 22 по 28 марта.

Первоклассники получат еще неделю отдыха. Дополнительные каникулы для них пройдут с 8 по 14 февраля 2027 года.

Четвертая четверть продлится восемь недель.

Когда начнутся выпускные экзамены

Для учащихся 9 и 10 классов итоговые экзамены пройдут с 31 мая по 11 июня 2027 года.

31 мая школьники напишут экзамен по математике или алгебре.

3 июня пройдет экзамен по предмету по выбору. В перечень входят физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранные языки и информатика.

7 июня состоится письменный экзамен по языку обучения. Для ряда школ он пройдет в форме эссе, а для учащихся с углубленным изучением гуманитарных дисциплин предусмотрены статья, рассказ или эссе.

11 июня назначен письменный экзамен по казахскому языку и литературе для классов с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения. В классах с казахским языком обучения в этот день пройдет экзамен по русскому языку и литературе.

Для выпускников 11 и 12 классов экзамены растянутся до 17 июня

Государственная итоговая аттестация для выпускников начнется 1 июня и завершится 17 июня.

1 июня пройдет устный экзамен по истории Казахстана.

4 июня выпускники напишут экзамен по алгебре и началам анализа.

9 июня состоится письменный экзамен по языку обучения.

14 июня школьники сдадут предмет по выбору. Среди вариантов физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык и информатика.

Последний экзамен назначен на 17 июня. Для школ и классов с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения это будет казахский язык и литература. Для классов с казахским языком обучения русский язык и литература.

Установленные сроки распространяются на организации среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.