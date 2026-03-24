The Touchline назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч», передает BAQ.KZ.

По версии издания The Touchline, в список фаворитов вошли следующие игроки: первую строчку занимает лидер «Барселоны» Ламин Ямал, второе место – у бомбардира «Баварии» Харри Кейна. Тройку замыкает футболист «Реала» Килиан Мбаппе. На четвертой позиции — еще один представитель «Барселоны» Педри, а пятую строчку занял форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд.

Главным фаворитом на «Золотой мяч» считается Ламин Ямал, который в текущем сезоне во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.