Стали известны имена главных фаворитов на премию «Золотой мяч-2026» среди футболистов
Названы пять главных имен.
Сегодня 2026, 06:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 06:32Сегодня 2026, 06:32
167Фото: Getty Images
The Touchline назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч», передает BAQ.KZ.
По версии издания The Touchline, в список фаворитов вошли следующие игроки: первую строчку занимает лидер «Барселоны» Ламин Ямал, второе место – у бомбардира «Баварии» Харри Кейна. Тройку замыкает футболист «Реала» Килиан Мбаппе. На четвертой позиции — еще один представитель «Барселоны» Педри, а пятую строчку занял форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд.
Главным фаворитом на «Золотой мяч» считается Ламин Ямал, который в текущем сезоне во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.