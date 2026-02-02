Стали известны имена победителей "Грэмми – 2026"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония награждения "Грэмми – 2026", которая стала одним из самых ожидаемых музыкальных событий года, передает BAQ.KZ.
В этом году Академия звукозаписи ввела сразу две новые категории – за достижения в кантри-музыке и за лучший дизайн обложки альбома.
Церемонию открыли Бруно Марс и Розе с суперхитом Apt. Ведущий вечера Тревор Ноа представил звездных гостей, среди которых были Билли Айлиш, Джастин и Хейли Бибер, Bad Bunny, Джон Ледженд и многие другие.
На сцене выступила Сабрина Карпентер с песней Manchild, после чего номинанты на премию "Лучший новый исполнитель" продемонстрировали свой талант. Джастин Бибер удивил публику исполнением песни из нового альбома в необычном образе – в одних трусах и носках. Позже одну из номинаций представили комик Марсело Эрнандес и певица Karol G. Среди самых ярких моментов вечера – выступление Леди Гаги с Abracadabra и появление на сцене Шер.
Победители "Грэмми – 2026"
– Лучший рэп-альбом: GNX – Кендрик Ламар
– Лучший новый исполнитель: Оливия Дин
– Лучший урбан-альбом: DeBí TiRAR MáS FOToS –Bad Bunny
– Лучший современный кантри-альбом: Beautifully Broken – Jelly Roll
– Лучший вокальный поп-альбом: Mayhem – Леди Гага
– Лучшее сольное поп-исполнение: Messy – Лола Янг
– Песня года: Wildflower – Билли Айлиш
– Запись года: Luther – Кендрик Ламар feat. SZA
– Альбом года: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Самое читаемое