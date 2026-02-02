В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония награждения "Грэмми – 2026", которая стала одним из самых ожидаемых музыкальных событий года, передает BAQ.KZ.

В этом году Академия звукозаписи ввела сразу две новые категории – за достижения в кантри-музыке и за лучший дизайн обложки альбома.

Церемонию открыли Бруно Марс и Розе с суперхитом Apt. Ведущий вечера Тревор Ноа представил звездных гостей, среди которых были Билли Айлиш, Джастин и Хейли Бибер, Bad Bunny, Джон Ледженд и многие другие.

На сцене выступила Сабрина Карпентер с песней Manchild, после чего номинанты на премию "Лучший новый исполнитель" продемонстрировали свой талант. Джастин Бибер удивил публику исполнением песни из нового альбома в необычном образе – в одних трусах и носках. Позже одну из номинаций представили комик Марсело Эрнандес и певица Karol G. Среди самых ярких моментов вечера – выступление Леди Гаги с Abracadabra и появление на сцене Шер.

Победители "Грэмми – 2026"

– Лучший рэп-альбом: GNX – Кендрик Ламар

– Лучший новый исполнитель: Оливия Дин

– Лучший урбан-альбом: DeBí TiRAR MáS FOToS –Bad Bunny

– Лучший современный кантри-альбом: Beautifully Broken – Jelly Roll

– Лучший вокальный поп-альбом: Mayhem – Леди Гага

– Лучшее сольное поп-исполнение: Messy – Лола Янг

– Песня года: Wildflower – Билли Айлиш

– Запись года: Luther – Кендрик Ламар feat. SZA

– Альбом года: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny