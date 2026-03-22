Стали известны победители чемпионата Казахстана по шорт-треку
Чемпионат показал высокий уровень спортсменов в шорт-треке.
Вчера 2026, 01:27
19Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
С 20 по 22 марта в столичном ледовом дворце «Алау» прошёл чемпионат Казахстана по шорт-треку, передает BAQ.kz.
Мировой рекордсмен и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Богдан Вехов опередил более опытных соперников и завоевал золото в многоборье среди мужчин. Среди женщин второй год подряд титул чемпионки достался Малике Ермек, серебряный призёр Азиатских игр.
Многоборье:
Мужчины:
- Золото: Богдан Вехов (г. Астана)
- Серебро: Павел Цой (г. Астана)
- Бронза: Адиль Галиахметов (г. Астана)
Женщины:
- Золото: Малика Ермек (г. Астана)
- Серебро: Алина Ажгалиева (ЗКО)
- Бронза: Полина Омельчук (Костанайская обл.)
1000 метров:
Мужчины:
- Золото: Богдан Вехов — 1:37.741
- Серебро: Максат Уалиулла (ЗКО) — 1:38.576
- Бронза: Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская обл.) — 1:38.631
Женщины:
- Золото: Малика Ермек — 1:31.754
- Серебро: Алина Ажгалиева (ЗКО) — 1:31.839
- Бронза: Нурила Алпысбай (г. Астана) — 1:31.894
Эстафета 2000 метров (смешанная):
- Золото: г. Астана — 2:45.408
- Серебро: Костанайская область — 2:46.027
- Бронза: Западно-Казахстанская область — 2:46.274
Чемпионат ещё раз показал высокий уровень казахстанских спортсменов в шорт-треке и укрепил лидерство Астаны в этом виде спорта.
