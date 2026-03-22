  • Главная
  • Новости
Стали известны победители чемпионата Казахстана по шорт-треку

Чемпионат показал высокий уровень спортсменов в шорт-треке.

Вчера 2026, 01:27
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет по делам спорта и физической культуры
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

С 20 по 22 марта в столичном ледовом дворце «Алау» прошёл чемпионат Казахстана по шорт-треку, передает BAQ.kz.

Мировой рекордсмен и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Богдан Вехов опередил более опытных соперников и завоевал золото в многоборье среди мужчин. Среди женщин второй год подряд титул чемпионки достался Малике Ермек, серебряный призёр Азиатских игр.

Многоборье:

Мужчины:

  • Золото: Богдан Вехов (г. Астана)
  • Серебро: Павел Цой (г. Астана)
  • Бронза: Адиль Галиахметов (г. Астана)

Женщины:

  • Золото: Малика Ермек (г. Астана)
  • Серебро: Алина Ажгалиева (ЗКО)
  • Бронза: Полина Омельчук (Костанайская обл.)

1000 метров:

Мужчины:

  • Золото: Богдан Вехов — 1:37.741
  • Серебро: Максат Уалиулла (ЗКО) — 1:38.576
  • Бронза: Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская обл.) — 1:38.631

Женщины:

  • Золото: Малика Ермек — 1:31.754
  • Серебро: Алина Ажгалиева (ЗКО) — 1:31.839
  • Бронза: Нурила Алпысбай (г. Астана) — 1:31.894

Эстафета 2000 метров (смешанная):

  • Золото: г. Астана — 2:45.408
  • Серебро: Костанайская область — 2:46.027
  • Бронза: Западно-Казахстанская область — 2:46.274

Чемпионат ещё раз показал высокий уровень казахстанских спортсменов в шорт-треке и укрепил лидерство Астаны в этом виде спорта.

Наверх