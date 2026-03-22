Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

С 20 по 22 марта в столичном ледовом дворце «Алау» прошёл чемпионат Казахстана по шорт-треку, передает BAQ.kz.

Мировой рекордсмен и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров Богдан Вехов опередил более опытных соперников и завоевал золото в многоборье среди мужчин. Среди женщин второй год подряд титул чемпионки достался Малике Ермек, серебряный призёр Азиатских игр.

Многоборье:

Мужчины:

Золото: Богдан Вехов (г. Астана)

Серебро: Павел Цой (г. Астана)

Бронза: Адиль Галиахметов (г. Астана)

Женщины:

Золото: Малика Ермек (г. Астана)

Серебро: Алина Ажгалиева (ЗКО)

Бронза: Полина Омельчук (Костанайская обл.)

1000 метров:

Мужчины:

Золото: Богдан Вехов — 1:37.741

Серебро: Максат Уалиулла (ЗКО) — 1:38.576

Бронза: Мерсаид Жаксыбаев (Акмолинская обл.) — 1:38.631

Женщины:

Золото: Малика Ермек — 1:31.754

Серебро: Алина Ажгалиева (ЗКО) — 1:31.839

Бронза: Нурила Алпысбай (г. Астана) — 1:31.894

Эстафета 2000 метров (смешанная):

Золото: г. Астана — 2:45.408

Серебро: Костанайская область — 2:46.027

Бронза: Западно-Казахстанская область — 2:46.274

Чемпионат ещё раз показал высокий уровень казахстанских спортсменов в шорт-треке и укрепил лидерство Астаны в этом виде спорта.