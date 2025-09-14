Теперь навязчивое преследование человека, даже без физического насилия, может обернуться штрафом, арестом или общественными работами. Почему власти решили принять этот закон именно сейчас, какие действия будут считаться сталкингом и как жертвы смогут защитить себя — об этом в интервью BAQ.KZ рассказала эксперт по праву Зауре Токбергенова.

- Зауре, расскажите, какие формы поведения будут считаться сталкингом по закону (например, слежка, навязчивые звонки, переписки, появление возле дома и т. д.)?

- Согласно дополнений к статье под сталкингом понимается незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

Исходя из смысла статьи, она будет применяться к преследованию, которое не включает в себя физическое насилие. Если насилие присутствует, то деяние квалифицируется по другим, более строгим статьям Уголовного кодекса. Ключевым квалифицирующим признаком является существенный вред, который отличает уголовное преступление от менее значимых правонарушений. Предполагается, что вред может быть выражен в нарушении права на частную жизнь, ограничении свободы передвижения, или психологическом давлении, которое может быть доказано. Однако, как это будет реализовываться и доказываться на практике, пока неизвестно.

Сложность заключается еще и в том, что не все в Казахстане понимают, что относится к сталкингу. В мировой практике это навязчивые и постоянные звонки, сообщения или электронные письма, в том числе с использованием социальных сетей, слежка, навязчивое посещение мест, где живет или работает потерпевшая, которые осуществляются без согласия жертвы. Пример, сотруднику организации, которая осуществляет в силу своей деятельности сбор и обработку персональных данных, понравилась клиентка, и он начал навязчиво предлагать ей встретиться. Или же в машину потерпевшей подложили GPS-трекер, чтобы отслеживать ее перемещение. Ущерб в первом случае – незаконные сбор и обработка персональных данных, во втором – нарушение неприкосновенности личной жизни.

- Как вы думаете, почему было принято решение ввести уголовную ответственность именно сейчас?

- Да, долгое время в казахстанском законодательстве отсутствовала отдельная норма, позволяющая привлечь к уголовной ответственности за преследование, не сопряженное с явным физическим насилием. Отдельные действия преследователя могли квалифицироваться по другим статьям, например, за мелкое хулиганство, однако такие меры считались недостаточными для эффективного противодействия навязчивому поведению.

Я думаю, что здесь повлияло несколько факторов. Первое – это то, что Казахстан как часть мирового сообщества не может оставаться вне мировых трендов, к которым относится и защита женщин. Второе – это ряд резонансных дел за последние несколько лет, связанных с насилием в отношении женщин и фемицидом, которые также, судя по новостям, начинались с навязчивого преследования. Третье – это логическое продолжение криминализации семейно-бытового насилия и борьбы с ним. Ну и четвертое – развитие самого общества. То есть, мы просто доросли до того, что сталкинг перестал быть нормой.

Эта поправка была внесена по инициативе депутатов Мажилиса с целью предотвращения более серьезных преступлений против жизни, физической и половой неприкосновенности. То есть, мы видим фундаментальную переоценку социальной и психологической опасности преследования. Если ранее подобные действия рассматривались как незначительные правонарушения с мягкими санкциями, то теперь они признаны самостоятельным преступлением.

- Есть ли различия в наказании, если сталкинг сопровождался угрозами или насилием?

- Да. Новая статья 115-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан устанавливает конкретные меры наказания за сталкинг, не сопряженный с насилием. За такое деяние предусмотрены следующие виды наказаний: штраф в размере до 200 месячных расчетных показателей (МРП), общественные работы на срок до 200 часов; либо арест на срок до 50 суток.

Однако, если преследование сопровождалось более серьезными правонарушениями, то это влечет за собой квалификацию деяния по другим, более строгим статьям Уголовного кодекса. Новая норма не заменяет, а дополняет существующие. Если сталкинг включает в себя такие действия, как насилие, угрозы, шантаж или нарушение неприкосновенности частной жизни, то преследователь будет нести ответственность не только по статье 115-1, но и по другим соответствующим статьям. Это означает, что сталкинг может выступать как самостоятельное преступление, так и как элемент более тяжкого деяния, что в итоге приведет к более суровому совокупному наказанию.

Такая система позволяет рассматривать сталкинг как опасное поведение на начальном этапе, но при этом применять более серьезные меры к лицам, чьи действия переходят грань и создают прямую угрозу жизни и здоровью жертвы.

- Возможны ли смягчающие обстоятельства?

Сама статья не предусматривает смягчающих обстоятельств, но Уголовный кодекс в 53 статье указывает перечень смягчающих обстоятельств, которые суд может учитывать при вынесении приговора. Суд имеет право учитывать иные обстоятельства, характеризующие подсудимого, которые не включены в исчерпывающий перечень отягчающих обстоятельств, однако они не могут быть признаны таковыми.

- Как жертвы сталкинга смогут доказать факт преследования?

Скриншоты, сообщения, звонки. Цифровая переписка, электронные письма, журналы звонков и сообщения в социальных сетях являются одним из самых надежных доказательств. Они фиксируют попытки контакта, их периодичность и содержание. Важно сохранять все сообщения, даже если они кажутся незначительными.

Аудио- или видеозаписи. Записи телефонных разговоров, а также видеозаписи, на которых запечатлены попытки преследователя приблизиться к жертве или следовать за ней, являются прямыми доказательствами.

Свидетельские показания. Показания друзей, родственников, коллег или соседей, которые видели преследователя или осведомлены о его действиях, могут стать весомым подтверждением слов жертвы.

Особенно важно, что уголовное преследование по новой статье начинается только при наличии "реального вреда". Это означает, что пострадавшему необходимо задокументировать, как действия преследователя повлияли на его жизнь. Это может включать: психологическое давление и моральный вред, подтвержденные справками от психолога или психотерапевта; нарушение права на частную жизнь, например, проникновение в личные аккаунты или несанкционированное распространение информации; ограничение свободы передвижения, например, если жертва вынуждена избегать определенных мест или маршрутов из-за действий преследователя.

- Какие механизмы защиты для пострадавших будут доступны (например, ограничение на приближение)?

- Хотя в новелле отсутствуют какие-то меры по защите пострадавших, при вынесении решения по делу о сталкинге суд может установить особые требования к поведению нарушителя, которые включают запрет на преследование, контакты и посещение жертвы, что по содержанию схоже с защитным предписанием. Особые требования к поведению предусмотрены подпунктом 1 части 1 статьи 98-3 Уголовного кодекса и включают в себя: вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

- Как правильно вести себя, если человек ощущает, что стал жертвой сталкера?

- Первым и самым важным шагом является обеспечение собственной безопасности. Если есть прямая угроза жизни или здоровью, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, позвонив по номеру 102. Необходимо полностью прекратить любое общение с преследователем, не отвечать на звонки, сообщения, не вступать в диалог, даже если это кажется попыткой "уладить" ситуацию. Любое взаимодействие может быть истолковано как согласие или поощрение навязчивого поведения.

Необходимо начать скрупулезно фиксировать каждый инцидент преследования. Рекомендуется вести подробный дневник, в котором указываются даты, время, место и описание произошедшего. Также следует сохранять все сообщения, скриншоты, аудио- и видеозаписи, которые могут служить доказательствами. Собрав достаточные доказательства, необходимо обратиться в органы внутренних дел с заявлением. Заявление можно подать лично или онлайн через сервис qamqor.gov.kz, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП). Важно убедиться, что заявлению присвоен регистрационный номер, и сохранить его для дальнейшего отслеживания.

Не стоит оставаться наедине с проблемой. Жертвам сталкинга рекомендуется обратиться за психологической поддержкой и использовать ресурсы кризисных центров и горячих линий, таких как "111" или "150". Психологическая помощь также поможет задокументировать "существенный вред", что имеет большое значение для уголовного преследования.

В случае бездействия или неправомерных действий со стороны сотрудников полиции, пострадавший имеет право подать жалобу в прокуратуру или в Департамент собственной безопасности.

В заключении хочется сказать, что введение уголовной ответственности за сталкинг в Казахстане – это значимый шаг для защиты граждан. Если раньше закон в основном реагировал уже на последствия насилия, то теперь акцент сделан на предупреждении опасного поведения. Признание сталкинга самостоятельным преступлением показывает, что государство осознаёт его серьезность и возможный вред для человека, даже если он не связан с физическим насилием.

Успех реализации нового закона будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от его эффективного применения правоохранительными органами и судебной системой, которые должны научиться квалифицировать и доказывать преступления, основанные на "существенном вреде" и систематичности. Во-вторых, от повышения уровня правовой грамотности населения, чтобы жертвы знали о своих правах и механизмах защиты. Закон о сталкинге является не просто новой статьей в Уголовном кодексе, а инструментом для формирования в обществе "нулевой терпимости" к агрессивному и насильственному поведению.

Заключение

Введение уголовной ответственности за сталкинг — это важный шаг в защите прав человека и укреплении безопасности в обществе. Если раньше подобные действия часто оставались безнаказанными, то теперь государство официально признаёт их опасность и готово наказывать за них. Главное, чтобы люди знали о своих правах и не боялись обращаться за помощью.