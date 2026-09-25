Стало известно, где инвестируют пенсионные накопления казахстанцев

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением Национального банка Казахстана и управляющих инвестиционным портфелем, на 1 сентября 2026 года составил 28,45 трлн тенге, сообщает BAQ.KZ.

Сколько средств находится под управлением НБРК

Основная часть пенсионных накоплений находится в доверительном управлении Национального банка.

Активы ЕНПФ, сформированные за счет обязательных, обязательных профессиональных и активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, размещена в государственных ценных бумагах добровольных пенсионных взносов, составили 26,95 трлн тенге.

Еще 1,35 трлн тенге приходится на пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя.

При этом под управлением частных управляющих инвестиционным портфелем находится 151,28 млрд тенге.

Во что инвестируют пенсионные накопления

Основная часть активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, размещена в государственных ценных бумагах Министерства финансов Казахстана – 43,46%.

Также в структуре портфеля:

облигации квазигосударственных компаний – 8%;

депозиты НБРК – 3,42%;

облигации банков второго уровня – 2,53%;

акции и депозитарные расписки казахстанских эмитентов – 2,14%;

государственные ценные бумаги иностранных государств – 1,75%;

инструменты международных финансовых организаций – 0,99%.

Еще 37,38% активов инвестируется в рамках индексного управления.

Какой доход получили пенсионные активы

За последние 12 месяцев – с сентября 2025 года по август 2026 года – начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам под управлением НБРК составил около 1,58 трлн тенге.

Доходность за этот период составила 6,17%.

Отдельно по активам, сформированным за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, инвестиционный доход за последние 12 месяцев составил 158,51 млрд тенге, а доходность – 18,65%.

Сколько средств передано частным управляющим

Объем пенсионных активов под управлением УИП составил 151,28 млрд тенге.

В частности, в управлении находятся:

Alatau City Invest – 24,12 млрд тенге;

BCC Invest – 19,60 млрд тенге;

Halyk Global Markets – 6,58 млрд тенге;

Halyk Finance – 77,64 млрд тенге;

Tansar Capital – 0,74 млрд тенге;

Centras Securities – около 22,60 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов у этих управляющих за последние 12 месяцев различалась. В частности, у Alatau City Invest она составила 13,91%, BCC Invest – 10,95%, Halyk Global Markets – 11,30%, Halyk Finance – 11,82%, а Centras Securities – 17,05%.

Tansar Capital начал управлять пенсионными активами 8 апреля 2026 года. Доходность с начала управления составила 2,43%.

Подробная структура инвестиционных портфелей и информация о деятельности управляющих размещены на сайте ЕНПФ и на единой информационной платформе invest.enpf.kz.