Стало известно, какие объекты в Астане отключат свет на «Час Земли»
В акции примут участие десятки объектов столицы.
Сегодня 2026, 17:41
Сегодня 2026, 17:41Сегодня 2026, 17:41
101Фото: BAQ.KZ архив.
28 марта в Астане пройдет международная экологическая акция «Час Земли». В этот день с 20:30 до 21:30 жители, организации и крупные городские объекты на один час отключат свет, декоративную подсветку зданий и часть электроприборов, передает BAQ.kz.
Акция проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и уже много лет объединяет миллионы людей по всему миру. Ее главная цель — привлечь внимание к вопросам экологии, бережного отношения к природе и рационального использования ресурсов планеты.
В столице Казахстана акция в этом году проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».
По данным акимата столицы, к акции присоединятся десятки объектов города, среди которых:
- Акимат города Астаны
- Академия государственного управления
- Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева
- Монумент «Байтерек»
- «Астана Арена»
- ледовый дворец «Алау»
- «Барыс Арена»
- Национальный музей РК
- мечеть Әзірет Сұлтан
- Дворец Независимости
- Дворец мира и согласия
- Дом дружбы
- Дворец школьников имени Аль-Фараби
Также в акции участвуют:
- жилые комплексы и бизнес-центры по проспекту Сарыарка;
- объекты по улицам Сейфуллина и Косшыгулулы;
- 27 объектов на набережной реки Есиль;
- здания вдоль проспекта Мангилик Ел;
- объекты на площади «Қазақ елі»;
- ряд зданий по проспекту Тәуелсіздік и улице Кенесары.
Жителей столицы также призывают поддержать акцию дома и выключить свет и ненужные электроприборы с 20:30 до 21:30.
