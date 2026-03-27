28 марта в Астане пройдет международная экологическая акция «Час Земли». В этот день с 20:30 до 21:30 жители, организации и крупные городские объекты на один час отключат свет, декоративную подсветку зданий и часть электроприборов, передает BAQ.kz.

Акция проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и уже много лет объединяет миллионы людей по всему миру. Ее главная цель — привлечь внимание к вопросам экологии, бережного отношения к природе и рационального использования ресурсов планеты.

В столице Казахстана акция в этом году проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

По данным акимата столицы, к акции присоединятся десятки объектов города, среди которых:

Акимат города Астаны

Академия государственного управления

Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева

Монумент «Байтерек»

«Астана Арена»

ледовый дворец «Алау»

«Барыс Арена»

Национальный музей РК

мечеть Әзірет Сұлтан

Дворец Независимости

Дворец мира и согласия

Дом дружбы

Дворец школьников имени Аль-Фараби

Также в акции участвуют:

жилые комплексы и бизнес-центры по проспекту Сарыарка;

объекты по улицам Сейфуллина и Косшыгулулы;

27 объектов на набережной реки Есиль;

здания вдоль проспекта Мангилик Ел;

объекты на площади «Қазақ елі»;

ряд зданий по проспекту Тәуелсіздік и улице Кенесары.

Жителей столицы также призывают поддержать акцию дома и выключить свет и ненужные электроприборы с 20:30 до 21:30.