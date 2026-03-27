  • Стало известно, какие объекты в Астане отключат свет на «Час Земли»

В акции примут участие десятки объектов столицы.

Фото: BAQ.KZ архив.

28 марта в Астане пройдет международная экологическая акция «Час Земли». В этот день с 20:30 до 21:30 жители, организации и крупные городские объекты на один час отключат свет, декоративную подсветку зданий и часть электроприборов, передает BAQ.kz.

Акция проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и уже много лет объединяет миллионы людей по всему миру. Ее главная цель — привлечь внимание к вопросам экологии, бережного отношения к природе и рационального использования ресурсов планеты.

В столице Казахстана акция в этом году проходит в рамках масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан».

По данным акимата столицы, к акции присоединятся десятки объектов города, среди которых:

  • Акимат города Астаны
  • Академия государственного управления
  • Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева
  • Монумент «Байтерек»
  • «Астана Арена»
  • ледовый дворец «Алау»
  • «Барыс Арена»
  • Национальный музей РК
  • мечеть Әзірет Сұлтан
  • Дворец Независимости
  • Дворец мира и согласия
  • Дом дружбы
  • Дворец школьников имени Аль-Фараби

Также в акции участвуют:

  • жилые комплексы и бизнес-центры по проспекту Сарыарка;
  • объекты по улицам Сейфуллина и Косшыгулулы;
  • 27 объектов на набережной реки Есиль;
  • здания вдоль проспекта Мангилик Ел;
  • объекты на площади «Қазақ елі»;
  • ряд зданий по проспекту Тәуелсіздік и улице Кенесары.

Жителей столицы также призывают поддержать акцию дома и выключить свет и ненужные электроприборы с 20:30 до 21:30.

