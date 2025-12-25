Вице-министр науки и высшего образования Гүлзат Кобенова прокомментировала вопрос изменения заданий Единого национального тестирования (ЕНТ), передает BAQ.KZ.

Ранее Министерство науки и высшего образования и американская компания Educational Testing Service (ETS) начали партнёрство по модернизации ЕНТ. Планируется коренное обновление тестирования. В связи с этим представители СМИ спросили, когда и насколько изменятся тестовые вопросы.

"Мы только начинаем работу с американской компанией. Прошли начальные этапы: переговоры и процессы подписания меморандума. Конечно, это не работа одного дня или одного года. Это долгосрочная, поэтапно проводимая работа. В связи с этим в 2026 году формат и содержание ЕНТ не изменятся", — заверила Гүлзат Кобенова в кулуарах Сената.

По её словам, работа будет реализовываться поэтапно.

"С 2027 года, возможно, попробуем в пилотном режиме, а затем постепенно перейдём (к изменению вопросов — ред.). При этом, учитывая применение искусственного интеллекта, мы планируем совместно с партнёрами работать над совершенствованием вопросов. Конечно, обо всех изменениях детям и абитуриентам заранее будет предоставлена полная информация", — отметила спикер.

Вице-министр также подчеркнула, что все вопросы будут проходить несколько экспертных этапов, включая содержательную и техническую проверку.

"Все тестовые задания, используемые во время ЕНТ, проходят несколько экспертных этапов. На первом этапе проводится техническая проверка, на втором этапе рассматривается содержание. Только после завершения всех этих экспертиз вопросы включаются в ЕНТ. Будет сформирована группа экспертов из учёных и практикующих учителей-предметников. Поэтому задания будут всесторонне обсуждаться, разрабатываться и только после прохождения экспертизы допускаться к использованию", — резюмировала вице-министр.

Напомним, что 15 декабря 2025 года сообщалось, что в 2026 году ЕНТ, как и ранее, будет проводиться 5 раз в год. В январе, марте и августе тестирование пройдёт для поступления на платное отделение (3 раза), а основное ЕНТ с мая по июль — для участия в конкурсе на грант или для второй попытки поступления на платное отделение.