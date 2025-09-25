В Астане отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +10 °С и ниже в течение пяти суток подряд. Об этом корреспонденту BAQ.KZ сообщили в акимате столицы. Согласно прогнозу "Казгидромета", такие условия ожидаются уже в период с 29 сентября по 7 октября.

"Отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице установилась на отметке +10 °С и ниже в течение пяти суток. Такое требование закреплено в Законе "О местном государственном управлении и самоуправлении" и правилах, утверждённых решением маслихата города Астаны", - рассказали в акимате Астаны.

По данным синоптиков, в период с 26 сентября по 1 октября в Астане ожидается постепенное понижение температуры: ночью от +11…+13 °С до 0…–2 °С, днём — от +26…+28 °С до +4…+6 °С.

"С 2 по 7 октября прогнозируется ночная температура от 0…+2 °С до –1…–3 °С, а днём — постепенное повышение от +7…+9 °С до +13…+15 °С. В период с 29 сентября по 7 октября среднесуточная температура воздуха будет ниже +10 °С", - сообщили в "Казгидромете".

Таким образом, при сохранении прогноза подача тепла в жилые дома и социальные объекты Астаны может начаться уже в первые дни октября.