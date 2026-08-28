Стало известно, кого Токаев выдвинул на пост председателя Курултая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Айбека Дадебая на должность председателя Курултая Республики Казахстан, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил сегодня, 28 августа, на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент отметил, что в соответствии с новой Конституцией необходимо принять ряд процедурных решений, чтобы институты власти могли приступить к полноценной работе. В первую очередь предстоит избрать руководство Курултая и сформировать его структуру.

«Как вам известно, в соответствии с 57 статьей Конституции Президент выдвигает кандидатуру на должность Председателя Курултая. Я предлагаю кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы на эту ответственную должность», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также объяснил свой выбор, отметив опыт кандидата в системе государственного управления.

«Вы его хорошо знаете. Он долгое время проработал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он на деле доказал, что является образованным, патриотичным и ответственным гражданином. Поэтому я считаю его достойным этой должности. Прошу депутатов Курултая поддержать кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы», – сказал Президент.

Согласно законодательству, кандидатуру председателя Курултая предлагает Президент. После этого решение принимают депутаты путем тайного голосования. Для избрания необходимо получить большинство голосов от общего числа депутатов.

Председатель избирается из числа депутатов Курултая, свободно владеющих государственным языком.

Напомним, в первый созыв Курултая вошли 145 депутатов, избранных на выборах 23 августа.