Российский "Росатом" выбран лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Выбор сделан на основе комплексной оценки предложений от ведущих мировых поставщиков ядерных технологий, проводившейся при участии международных экспертов, передает BAQ.KZ.

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" при содействии французской инжиниринговой компании Assystem завершило работу по отбору партнёра для строительства первой АЭС в стране. Окончательное решение было принято Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли на основании всесторонней оценки представленных заявок.

В итоговый "шорт-лист" вошли четыре компании — лидеры мировой ядерной индустрии:

"Росатом" (Россия)

China National Nuclear Corporation (CNNC) (Китай)

Électricité de France (EDF) (Франция)

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) (Южная Корея)

Каждая из компаний представила развернутый пакет предложений, включающий как технические характеристики реакторных технологий, так и коммерческие условия. В числе критериев оценки рассматривались ориентировочная стоимость строительства, сроки реализации, возможные механизмы финансирования, уровень локализации работ, предложения по подготовке персонала и развитию научного потенциала, а также аспекты безопасности и экологической ответственности.

Оценка проводилась на базе специально разработанной методологии, включающей сравнительный анализ по ряду ключевых направлений:

безопасность и надёжность реакторных установок

технологическая зрелость и международный опыт реализации

финансово-экономические параметры предложений

уровень локализации производства и строительства в Казахстане

программа подготовки кадров и научно-техническое сотрудничество

потенциал сотрудничества в ядерно-топливном цикле

социальная и экологическая ответственность компаний

По итогам комплексного анализа, предложения "Росатома" были признаны наиболее сбалансированными и соответствующими приоритетам Казахстана в части безопасности, технологического развития и экономической эффективности. Китайская CNNC заняла второе место, французская EDF и южнокорейская KHNP — третье.

Сейчас стороны приступили к следующему этапу — детальной проработке условий реализации проекта. В частности, ведутся переговоры по вопросу привлечения государственного экспортного финансирования со стороны Российской Федерации, что может значительно ускорить старт строительства.

Выбор "Росатома" в качестве лидера консорциума также подразумевает широкое сотрудничество в сфере подготовки казахстанских специалистов, передачи технологий и локализации производства на территории республики. Как ожидается, проект даст импульс развитию ядерной энергетики в Центральной Азии и усилит энергетическую безопасность Казахстана.