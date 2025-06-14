Стало известно кто будет строить первую АЭС в Казахстане
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Российский "Росатом" выбран лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Выбор сделан на основе комплексной оценки предложений от ведущих мировых поставщиков ядерных технологий, проводившейся при участии международных экспертов, передает BAQ.KZ.
Агентство Республики Казахстан по атомной энергии совместно с ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" при содействии французской инжиниринговой компании Assystem завершило работу по отбору партнёра для строительства первой АЭС в стране. Окончательное решение было принято Межведомственной комиссией по вопросам развития атомной отрасли на основании всесторонней оценки представленных заявок.
В итоговый "шорт-лист" вошли четыре компании — лидеры мировой ядерной индустрии:
- "Росатом" (Россия)
- China National Nuclear Corporation (CNNC) (Китай)
- Électricité de France (EDF) (Франция)
- Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) (Южная Корея)
Каждая из компаний представила развернутый пакет предложений, включающий как технические характеристики реакторных технологий, так и коммерческие условия. В числе критериев оценки рассматривались ориентировочная стоимость строительства, сроки реализации, возможные механизмы финансирования, уровень локализации работ, предложения по подготовке персонала и развитию научного потенциала, а также аспекты безопасности и экологической ответственности.
Оценка проводилась на базе специально разработанной методологии, включающей сравнительный анализ по ряду ключевых направлений:
- безопасность и надёжность реакторных установок
- технологическая зрелость и международный опыт реализации
- финансово-экономические параметры предложений
- уровень локализации производства и строительства в Казахстане
- программа подготовки кадров и научно-техническое сотрудничество
- потенциал сотрудничества в ядерно-топливном цикле
- социальная и экологическая ответственность компаний
По итогам комплексного анализа, предложения "Росатома" были признаны наиболее сбалансированными и соответствующими приоритетам Казахстана в части безопасности, технологического развития и экономической эффективности. Китайская CNNC заняла второе место, французская EDF и южнокорейская KHNP — третье.
Сейчас стороны приступили к следующему этапу — детальной проработке условий реализации проекта. В частности, ведутся переговоры по вопросу привлечения государственного экспортного финансирования со стороны Российской Федерации, что может значительно ускорить старт строительства.
Выбор "Росатома" в качестве лидера консорциума также подразумевает широкое сотрудничество в сфере подготовки казахстанских специалистов, передачи технологий и локализации производства на территории республики. Как ожидается, проект даст импульс развитию ядерной энергетики в Центральной Азии и усилит энергетическую безопасность Казахстана.
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