Компания "Самрук-Энерго" займётся строительством теплоэлектроцентралей в Семее и Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.

Глава компании Кайрат Максутов провёл встречи с акимами Абайской и Восточно-Казахстанской областей, где обсудили ключевые параметры будущих станций. Электрическая и тепловая мощности будут определены с учётом роста потребления и перспективного развития регионов.

На данный момент завершается работа по привлечению финансирования и утверждению технологических решений. При возведении объектов планируется использовать современные технологии "чистого" угля, что, как отмечают в компании, позволит снизить нагрузку на экологию.

Акимы регионов подчеркнули важность строительства ТЭЦ для городов и выразили готовность поддержать проекты: выделить земельные участки и обеспечить условия для возведения необходимой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что новые ТЭЦ в Казахстане построят с применением технологий "чистого угля".