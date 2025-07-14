20 сентября 2025 года в России состоится финальное шоу Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025". Казахстан на этом престижном музыкальном форуме представит Ернар Садирбаев, известный публике под псевдонимом Amre, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Amre — лауреат Государственной премии "Дарын", выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Артист работает в стилях pop, pop-classic, latino и R&B, и является лауреатом международных фестивалей.

Широкую известность Amre получил после победы на "Славянском базаре" в 2018 году, где занял первое место. В 2021 году он участвовал в шоу "Маска", где выступал в образе Беркута и завоевал любовь зрителей.

Позже артист также стал участником российского шоу "Голос", где дошёл до финала в команде Димы Билана.