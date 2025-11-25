С 1 января 2026 года пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перейдёт от казахстанца Имангали Тасмагамбетова к представителю Киргизии Таалатбеку Масадыкову. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По словам дипломата, действующий генсек Имангали Тасмагамбетов завершит свои полномочия после предстоящей сессии Совета коллективной безопасности, которая пройдёт 27 ноября в Бишкеке.

"Уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата господин Масадыков. Он сейчас занимает должность заместителя генерального секретаря ОДКБ, поэтому достаточно плавно войдёт в новую роль", – отметил Ушаков.

Также он сообщил, что на саммите Тасмагамбетов выступит с докладом "Об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период".

После завершения всех процедур состоится церемония награждения уходящего генерального секретаря. Тасмагамбетов будет удостоен почётного знака ОДКБ первой степени.