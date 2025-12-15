В Караганде официально представили нового главного тренера футбольного клуба "Шахтёр". Наставником горняков стал один из самых титулованных и авторитетных тренеров в отечественном футболе Дмитрий Огай, передает BAQ.KZ.

"Для меня это большая ответственность – руководить футбольным клубом "Шахтёр". Я думаю, что и тренерский штаб, и административный приложат максимум усилий для реализации поставленных задач. Все мы прекрасно знаем историю карагандинского футбола. В частности, что команда дважды становилась чемпионом Казахстана, играла в Лиге чемпионов, в групповом этапе Лиги Европы. Я думаю, что здесь какие-то слова излишни. Мы помним, кто делал историю этого клуба. Можно долго перечислять футболистов. Это группа прекрасных мастеров, и мы все это помним", – сказал Дмитрий Огай.

Сейчас команда находится в Шымкенте, где проходит селекционно-ознакомительный сбор.

"Мы собрали команду до Нового года, чтобы ближе познакомиться. Следующий сбор у нас будет проходить в Турции. Поэтому хотим какую-то группу ребят уже отобрать. С учётом того, что сейчас будет лимит футболистов 2008 года, нам нужно посмотреть большую группу ребят этого возраста", – поделился ближайшими планами новый главный тренер.

Дмитрий Огай начал заниматься тренерской деятельностью с 1998 года, в разные годы был наставником ряда казахстанских команд – "Иртыша", "Тобола", "Кайсара", "Жетысу" и др. До этого играл в разных командах, в том числе и в карагандинском "Шахтёре".

Трижды признавался тренером года в Казахстане: в 2002, 2003, 2005-м. За многолетнюю тренерскую карьеру Дмитрий Огай дважды приводил свои команды к победе в чемпионате Казахстана, а также неоднократно занимал призовые места. Он обладатель Кубка Казахстана и европейского Кубка Интертото.