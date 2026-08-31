Фракции Курултая поддержали кандидатуры Карина и Бектенова

Представители фракций Курултая поддержали предложенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым кандидатуры Ерлана Карина на должность Вице-президента и Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра Казахстана, передает корреспондент BAQ.KZ.

Кандидатуры обсуждаются на заседании Курултая 31 августа.

Первым позицию фракции партии «Әділет» озвучил Нурлан Бекназаров. Он заявил о поддержке кандидатуры Ерлана Карина.

«Фракция партии «Әділет» в Курултае поддерживает кандидатуру Ерлана Карина, предложенную на должность Вице-президента. Мы уверены, что его богатый опыт и профессиональные качества позволят внести значительный вклад в развитие государства и достижение общих целей страны», – сказал Бекназаров.

Фракция «Әділет» также поддержала кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра. Бекназаров подчеркнул важность сохранения преемственности в деятельности Правительства.

«Поэтому мы поддерживаем кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра. За эти годы он продемонстрировал профессионализм, ответственность и способность эффективно выполнять поставленные задачи», – отметил депутат.

«Ауыл» ждет системных решений для села

О поддержке обеих кандидатур заявила и фракция партии «Ауыл». Ее позицию озвучил депутат Серик Егизбаев.

«Депутаты фракции партии «Ауыл» полностью поддерживают кандидатуры Ерлана Карина на должность Вице-президента Республики Казахстан и Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра. От нового Правительства мы ожидаем смелых и системных шагов по дальнейшей модернизации агропромышленного комплекса, улучшению инфраструктуры сельских территорий и решению других сложных вопросов», – сказал Егизбаев.

«Ақ жол» поддержал обе кандидатуры

Руководитель фракции Демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева также заявила о поддержке предложений Президента.

Она отметила, что в условиях сложной геополитической и экономической ситуации перед Казахстаном стоят задачи по диверсификации экономики, развитию отечественного производства, а также технологической и цифровой модернизации.

«Мы хорошо знаем обе предложенные вами кандидатуры – Ерлана Карина и Олжаса Бектенова. Считаем, что их опыт государственной службы, профессиональные знания и взгляды на развитие страны соответствуют этим ответственным должностям. Демократическая партия «Ақ жол» поддерживает предложенные вами кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра», – сказала Еспаева.

Ранее Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение Курултая кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента, а Олжаса Бектенова – на должность Премьер-министра.

Следующим этапом станет принятие депутатами решений по предложенным кандидатурам.