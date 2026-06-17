В истории с пожаром на детской площадке в Триатлон-парке Астаны появились новые подробности. Полицейские установили личности несовершеннолетних, которые могут быть причастны к возгоранию, произошедшему ранним утром под мостом "Аркар".

"Предварительно установлено, что четверо несовершеннолетних, находясь без сопровождения законных представителей на территории одного из парков столицы, совершили поджог газона. В результате огонь распространился на территорию детской площадки. Личности всех подростков установлены, они доставлены в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий", – сообщили в Департаменте полиции Астаны.

В ведомстве уточнили, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

"Законные представители несовершеннолетних будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", – добавили в полиции.

Возгорание удалось оперативно локализовать, пострадавших нет. Сотрудники полиции обеспечили безопасность граждан и организовали взаимодействие экстренных служб до прибытия пожарных подразделений.

Напомним, пожар произошел сегодня, 17 июня, ранним утром на территории Триатлон-парка. Тогда в ДЧС сообщили, что огонь охватил детскую площадку площадью около 25 квадратных метров. Очевидцы рассказывали, что заметили пламя еще до прибытия экстренных служб и пытались самостоятельно потушить возгорание с помощью огнетушителя, однако огонь быстро распространялся.

Расследование продолжается. Полицейские напоминают родителям о необходимости контролировать местонахождение и досуг детей, особенно в ночное и раннее утреннее время.