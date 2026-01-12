Названы лауреаты премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы, передает BAQ.KZ со ссылкой на НСН.

Ведущей 83-ей церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе выступила комик Никки Глейзер, которая уже вела мероприятие в 2025 году.

Лучшим фильмом (в жанре мюзикла или комедии) признали фильм Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Также режиссер завоевал премии в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". Лучшей драматической картиной назвали работу Хлои Чжао "Гамнет", лучшим анимационным фильмом - "Кей-поп-охотницы на демонов".

Лучшими телесериалами были признаны проекты "Питт" (драма) и "Киностудия" (мюзикл или комедия). В номинации "Лучший телефильм, сериал или мини-сериал" одержал победу "Переходный возраст".

"Золотой глобус" как лучший актер в драме завоевал Вагнер Моура за роль в фильме "Секретный агент", лучшей актрисой в этом жанре стала Джесси Бакли ("Гамнет"), призы за лучшую актерскую работу в мюзикле или комедии получили Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный") и Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла").

Награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" вручили Стеллану Скарсгарду за фильм "Сентиментальная ценность", в аналогичной женской номинации выиграла Тиана Тейлор ("Битва за битвой").