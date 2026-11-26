Казахстане намерены пересмотреть работу государственного аппарата на всех уровнях: устранить дублирование функций ведомств, сократить бумажную волокиту и упростить процедуры принятия решений. При этом приоритетом реформы станет повышение качества работы госаппарата, а не изменение его численности. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ и утвердил состав комиссии по реформированию государственного управления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Комиссия определит основные направления реформирования государственного управления и рассмотрит предложения, которые лягут в основу комплексного плана.

Председателем комиссии назначен руководитель Администрации Президента Роман Скляр, его заместителем – советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Полный состав комиссии

Роман Скляр – руководитель Администрации Президента, председатель комиссии; Асет Иргалиев – советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, заместитель председателя комиссии; Алихан Смаилов – председатель Высшей аудиторской палаты; Галымжан Койшыбаев – заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата Правительства; Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра, министр национальной экономики; Жаслан Мадиев – заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития; Ержан Жиенбаев – заместитель руководителя Администрации Президента; Куанышбек Есекеев – помощник Президента; Дархан Жазықбай – председатель Агентства по делам государственной службы; Ерлан Сарсембаев – министр юстиции; Женис Касымбек – аким Астаны; Марат Ахметжанов – аким Акмолинской области; Дархан Сатыбалды – аким Алматы; Болат Акчулаков – аким Атырауской области; Шахмардан Байманов – депутат Курултая, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности; Сунгат Есимханов – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике; Шолпан Каринова – депутат Курултая, член Комитета по социально-культурному развитию; Екатерина Смышляева – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке; Андрей Лукин – член Қазақстан Халық Кеңесі; Багдат Мусин – член Қазақстан Халық Кеңесі; Айгуль Шаимова – заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, секретарь комиссии.

Рабочим органом комиссии станет Агентство по стратегическому планированию и реформам.

При необходимости к заседаниям смогут привлекать представителей центральных госорганов, акиматов и других организаций.