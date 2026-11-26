Стало известно, кто займется модернизацией системы госуправления – Президент подписал Указ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстане намерены пересмотреть работу государственного аппарата на всех уровнях: устранить дублирование функций ведомств, сократить бумажную волокиту и упростить процедуры принятия решений. При этом приоритетом реформы станет повышение качества работы госаппарата, а не изменение его численности. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ и утвердил состав комиссии по реформированию государственного управления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Комиссия определит основные направления реформирования государственного управления и рассмотрит предложения, которые лягут в основу комплексного плана.
Председателем комиссии назначен руководитель Администрации Президента Роман Скляр, его заместителем – советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.
Полный состав комиссии
-
Роман Скляр – руководитель Администрации Президента, председатель комиссии;
-
Асет Иргалиев – советник Президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, заместитель председателя комиссии;
-
Алихан Смаилов – председатель Высшей аудиторской палаты;
-
Галымжан Койшыбаев – заместитель премьер-министра, руководитель Аппарата Правительства;
-
Серик Жумангарин – заместитель премьер-министра, министр национальной экономики;
-
Жаслан Мадиев – заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития;
-
Ержан Жиенбаев – заместитель руководителя Администрации Президента;
-
Куанышбек Есекеев – помощник Президента;
-
Дархан Жазықбай – председатель Агентства по делам государственной службы;
-
Ерлан Сарсембаев – министр юстиции;
-
Женис Касымбек – аким Астаны;
-
Марат Ахметжанов – аким Акмолинской области;
-
Дархан Сатыбалды – аким Алматы;
-
Болат Акчулаков – аким Атырауской области;
-
Шахмардан Байманов – депутат Курултая, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности;
-
Сунгат Есимханов – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике;
-
Шолпан Каринова – депутат Курултая, член Комитета по социально-культурному развитию;
-
Екатерина Смышляева – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке;
-
Андрей Лукин – член Қазақстан Халық Кеңесі;
-
Багдат Мусин – член Қазақстан Халық Кеңесі;
-
Айгуль Шаимова – заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, секретарь комиссии.
Рабочим органом комиссии станет Агентство по стратегическому планированию и реформам.
При необходимости к заседаниям смогут привлекать представителей центральных госорганов, акиматов и других организаций.
Что предстоит изменить
О необходимости масштабных преобразований в системе государственного управления Касым-Жомарт Токаев заявил в Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года.
«Сегодня назрела необходимость в фундаментальном реформировании этой сферы», – подчеркнул тогда Глава государства.
Одной из главных задач Президент назвал повышение эффективности работы как всего государственного аппарата, так и каждого госслужащего.
Пересмотреть предстоит не только структуру управления, но и повседневные рабочие процессы. С помощью искусственного интеллекта планируют устранить дублирование функций госорганов, сократить количество лишних процедур и избавиться от бумажной волокиты.
Отдельное внимание уделят профессиональной подготовке государственных служащих и разработке новых принципов служебной этики.
Комплексный план реформирования системы государственного управления Администрация Президента должна представить до 1 июня 2027 года.
Что реформа должна изменить для казахстанцев
Одна из основных целей предстоящих преобразований – сделать взаимодействие граждан с государством проще, а работу чиновников – быстрее и результативнее.
Речь идет о пересмотре всей системы управления – от Правительства до сельских акимов. Государственные органы должны четко понимать свои полномочия, самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции и не дублировать работу друг друга.
Как отметил Токаев в своем Послании от 28 октября, предстоящая реформа предусматривает в том числе изменения правового и финансового характера.
Президент связывает преобразования с переходом к новой модели государственного управления, основанной на цифровизации и применении искусственного интеллекта.
Самое читаемое
- В Степногорске частные дома впервые подключат к городскому теплу
- Метро «Калкаман» и беспилотный LRT: как меняется транспорт Казахстана
- Токаев приехал к Путину с большой делегацией: о чём говорили в Кремле
- Пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном откроют 25 ноября
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на конференцию AI Journey 2026